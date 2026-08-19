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Redmi M100 Price: బిగ్ డిస్‌ప్లే, మెగా బ్యాటరీతో Redmi M100 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వచ్చేసింది..!

Redmi M100 Price News: మార్కెట్‌లోకి Redmi M100 స్మార్ట్‌ఫోన లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ రూ. 28,300తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 19, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:54 PM IST
Redmi M100 Price: బిగ్ డిస్‌ప్లే, మెగా బ్యాటరీతో Redmi M100 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వచ్చేసింది..!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Redmi M100: బిగ్ డిస్‌ప్లే, మెగా బ్యాటరీతో Redmi M100 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వచ్చేసింది!
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