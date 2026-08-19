Redmi M100 Price: స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారులను ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన మోడల్స్తో ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం రెడ్మీ (Redmi) స్మార్ట్ఫోన్స్ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది.. అయితే, మార్కెట్లోకి మరో పవర్ఫుల్ మొబైల్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఎవరూ ఊహించని విధంగా భారీ బ్యాటరీతో పాటు అద్భుతమైన డిజైన్, లేటెస్ట్ ఫీచర్లతో Redmi M100 పేరుతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ అయ్యింది.. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 7900mAh భారీ బ్యాటరీతో లాంచ్ చేయడం విశేషం.. డిజైన్, ప్రాసెసర్ పరంగా కూడా ఎన్నో అప్గ్రేడ్స్తో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
రెడ్మీ M100 స్మార్ట్ఫోన్ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ను పెంచేందుకు 6.9-అంగుళాల భారీ LCD డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ఇది 1600 × 720 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్తో పాటు అద్భుతమైన 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది.. తద్వారా గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు, వీడియోలు చూసేటప్పుడు స్మూత్ అనుభూతి కలిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. స్క్రీన్ ప్రొటక్షన్ కోసం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ భద్రతను కూడా కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది.. అంతేకాకుండా ఎక్కువసేపు ఫోన్ వాడినా కళ్లకు ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రత్యేకమైన ఐ-ప్రొటెక్షన్ ఫీచర్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు రావడం విశేషం..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన డిజైన్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ ఫోన్ ప్రీమియం లుక్తో ఆకట్టుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. బ్యాక్ సెటప్లో ఫోర్-డైమెన్షనల్ మైక్రో-కర్వ్డ్ డిజైన్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కెమెరా మాడ్యూల్ భాగంలో RGB డైనమిక్ లైటింగ్ ఈ ఫోన్కు గేమింగ్ ఫోన్ లాగా అద్భుతమైన వైబ్ని అందించేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.. ఇది మిడ్నైట్ బ్లాక్, స్టారీ వైట్, వైల్డర్నెస్ గ్రీన్ అనే మూడు కలర్ వేరియంట్లలో ఈ ఫోన్ అందుబాటులోకి వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
మల్టీ టాస్కింగ్, గేమింగ్ కోసం ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో లేటెస్ట్ జనరేషన్ క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 5 (Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ను వాడినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.. ఇది లాగ్ లేని స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్ను కూడా అందించేందుకు కూడా సహాయపడుతుంది.. ఇక కెమెరా విషయానికి వస్తే.. ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం వెనుకవైపు 13MP ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. ఇందులో ఫిల్మ్ ఫిల్టర్, పోర్ట్రెయిట్ మోడ్, నైట్ మోడ్తో పాటు లైవ్ ఫోటోస్, డాక్యుమెంట్ స్కానింగ్ వంటి ఎన్నో మోడ్స్ ఉన్నాయి.
ఇది ఏకంగా 7,900mAh గల భారీ బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఇది చైనా మార్కెట్లో మాత్రమే విడుదలైన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని ధర వేరియంట్ను బట్టి కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్ 8GB ర్యామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.25,500తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక 6GB ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ. 28,300తో లభిస్తోంది. చివరి మోడల్ టాప్-ఎండ్ 8GB ర్యామ్తో పాటు 256GB మోడల్ ధర రూ. 31,200తో అందుబాటులో ఉంది.
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