Redmi Note 13 Pro 5G Price Features: కెమెరా లవర్స్ కు గుడ్న్యూస్. ఇప్పుడు అతితక్కువ ధరకే డీఎస్ఎల్ఆర్ రేంజ్ క్వాలిటీ ఫొటోలు తీసుకోవచ్చు. ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ రెడ్ మీ ఈ ఫీచర్ ను తీసుకువచ్చింది. రెడ్ మీ నోట్ 13 ప్రో 5G స్మార్ట్ఫోన్ ను ఇప్పుడు కేవలం 200 మెగా పిక్సెల్స్ తో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ మొబైల్ ఇప్పుడు 12 జీబీ ర్యామ్, 256 జీబీ స్టోరేజ్ వంటి బెస్ట్ ఫీచర్లతో ఇది భారత విపణిలోకి వచ్చింది.
200 మెగా పిక్సెల్స్ కెపాసిటీ కలిగిన కెమెరా ఉన్న ఈ రెడ్ మీ నోట్ 13 ప్రో 5జీ ఫోన్ ను ధరను ఇప్పుడు మరింత తగ్గించింది. ఈ ఫోన్ పై రూ. 12,000 తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంచింది. అయితే దీన్ని రూ. 17,000 కంటే తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంది.
ఈ Redmi ఫోన్ 6.67-అంగుళాల AMOLED డిస్ ప్లేతో వస్తుంది. ఫోన్ డిస్ ప్లే రిజల్యూషన్ 1.5K పిక్సెల్స్. అలాగే ఇది 120Hz హై రిఫ్రెష్ రేట్ ఫీచర్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. డాల్బీ విజన్.. ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ వంటి అనేక బలమైన ఫీచర్లు ఫోన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారంగా హైపర్ OSలో నడుస్తుంది.
రెడ్ మీ నోట్ 13 ప్రో 5జీ ఫోన్ ను క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 2 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్ గరిష్టంగా 12 GB ర్యామ్, 256 GB వరకు నిల్వను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది 67W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో 5100mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీతో వస్తుంది. అంతే కాకుండా ఫోన్ IP54 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది. అంటే అది నీటిలో పడినా కూడా దెబ్బతినదు.
రెడ్మి నోట్ 13 ప్రో వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. మెయిన్ కెమెరా 200 MP కెపాసిటీ ఉంది. దీనికి 8MP అల్ట్రా-వైడ్, 2MP మాక్రో కెమెరా ఉంటుంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం ఫోన్లో 16 MP కెమెరా ఉంటుంది.
రెడ్ మీ నోట్ 13 ప్రో మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో వస్తుంది. వాటిలో 8 GB ర్యామ్ + 128 GB స్టోరేజ్, 8 GB ర్యామ్ + 256 GB స్టోరేజ్, 12 GB ర్యామ్ + 256 GB స్టోరేజ్ వంటి వేరియంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మార్కెట్లో ఈ మొబైల్ ప్రారంభ ధర రూ. 28,999గా ఉంది. భారీ తగ్గింపు తర్వాత ఈ మొబైల్ ఫోన్ రూ. 16,800 లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ను Xiaomi అధికారిక దుకాణం నుండి కొనుగోలు చేయవచ్చు.
