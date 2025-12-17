Redmi Note 15: విడుదలకు ముందే Redmi నోట్ 15 అమ్మకానికి.. దీంతో ధర, ఫీచర్స్‌ లీక్!

Redmi Note 15 5G Launch Date: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ Xiaomi విడుదల చేసే మొబైల్కి అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంటుంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన స్మార్ట్ఫోన్స్ని అతి తక్కువ ధరల్లో విడుదల చేయడంలో ఈ కంపెనీ ఎప్పుడు ముందుంటుంది. ముఖ్యంగా Redmi పేరుతో విడుదల చేసే నోట్ సిరీస్ మొబైల్స్కి మార్కెట్లో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని నోట్ సిరీస్ పేరుతోనే ఇప్పటివరకు అనేక మొబైల్స్ను విడుదల చేసింది. అయితే, అతి త్వరలోనే నోట్ 15 సిరీస్ కూడా భారత్లో విడుదల కాబోతోంది. విడుదలకు ముందే ఈ మొబైల్ ఇటీవల ఓ దేశంలో అమ్మకానికి కనిపించింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వివరాలే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారాయి. ఇంతకీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్కడ అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉందో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
REDMI నోట్ 15 సిరీస్(REDMI Note 15 5G)ను కంపెనీ చైనాతో పాటు ఇటీవలే పోలాండ్ దేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన మోడల్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే, ఇటీవలే బెల్జియం క్యారియర్ టెలినెట్ వెబ్సైట్లో ఒక మోడల్ అమ్మకానికి అందుబాటులోకి వచ్చింది.. అధికారిక లాంచింగ్కి ముందే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ధర పూర్తి వివరాలు షాపింగ్ వెబ్సైట్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే, ఇప్పుడు ఇవే సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఈ మోడల్కు సంబంధించిన ధర, స్పెసిఫికేషన్స్, ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పోలాండ్లో REDMI నోట్ 15 5G (REDMI Note 15 5G) స్మార్ట్ ఫోన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ 128 జీబీ సిరీస్తో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ.29,662తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఇది వివిధ స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తున్నట్లు కూడా సమాచారం. స్టోరేజ్ వేరియంట్ను బట్టి ధర అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన వివరాలను ఇప్పటికీ కంపెనీ Xiaomi అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటనగా చేయలేదు. కానీ ఈ ఫోన్ మాత్రం అందుబాటులోకి రావడం వల్ల చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. REDMI నోట్ 15 5G స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ యొక్క స్నాప్డ్రాగన్ 6 Gen 3 చిప్సెట్తో అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,520mAh బ్యాటరీతో లాంచ్ అయింది. ఇక చైనాలో విడుదలైన మొబైల్ మాత్రం 5,800 mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బ్యాటరీ చార్జింగ్ కోసం కంపెనీ దీనికి 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 6.77-అంగుళాల OLED డిస్ప్లేతో విడుదలైంది. ఇక ఇది 1,080 × 2,392 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఈ మొబైల్ వెనక కెమెరా మాడ్యూల్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులోని కంపెనీ 108MP ప్రధాన కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8MP అల్ట్రా-వైడ్, 2MP రెండు కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు చైనీస్ వేరియంట్ 50MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు అదనంగా 20MP కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
