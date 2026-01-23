Redmi Note 15 Pro 5g Specs: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీల్లో ఒకటైన రెడ్మీ త్వరలో భారత మార్కెట్లోకి మరో మొబైల్ సిరీస్ విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ రెండు మోడల్స్లో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 4 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో లాంచ్ చేయబోతోంది. అలాగే ఈ సిరీస్లో రెడ్మి నోట్ 15 ప్రో 5Gతో పాటు రెడ్మి నోట్ 15 ప్రో ప్లస్ పేర్లతో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. అలాగే ఇది త్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో లాంచ్ కానుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
భారత్లో రెడ్మీ కంపెనీ Redmi Note 15 Pro సిరీస్కు సంబంధించిన మోడల్స్ను జనవరి 29వ తేదిన అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది చాలా శక్తివంతమైన ఫీచర్సను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక వెనక భాగంలో ఎంతో శక్తివంతమైన 200-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా 4K వీడియో రికార్డింగ్ సోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్ను కంపెనీ భారతదేశంలో Xiaomi ఆన్లైన్ స్టోర్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండు వేరియంట్స్ను కంపెనీ బ్రౌన్తో పాటు గ్రే రంగులలో అందుబాటులో తీసుకు రాబోతోంది.
ఈ Redmi Note 15 సిరీస్ గత సంవత్సరంలోనే డిసెంబర్ నెలలో విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే.. ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్ను కంపెనీ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రోటక్షన్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఇది 100 W హైపర్ఛార్జ్ వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో చాలా శక్తివంతమైన 6,500 mAh సిలికాన్ బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతోంది. అలాగే ఇది 5 సంవత్సరాల పాటు ప్రత్యేకమైన శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్ను ఐస్లూప్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా అందిస్తోంది.
Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్కార్ట్లో సంక్రాంతి బంపర్ డిస్కౌంట్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..
ఇక Redmi Note 15 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన 6.83-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతకాకుండా 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది గరిష్టంగా 3,200 nits బ్రైట్నెస్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో కంపెనీ ఇన్-స్క్రీన్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ త్వరలో కొన్ని ఈ కామర్స్ కంపెనీ వెబ్సైట్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.
