Redmi Note 17 Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ షావోమి (Xiaomi) తన సబ్బ్రాండ్ Redmi ద్వారా మళ్లీ మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న రెడ్మీ నోట్ 17 (Redmi Note 17) సిరీస్ త్వరలోనే భారతీయ వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. తాజాగా ప్రముఖ బెంచ్మార్కింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ గీక్బెంచ్ (Geekbench) వెబ్సైట్లో Xiaomi 26021RN18I అనే మోడల్ నంబర్తో ఈ ఫోన్ కనిపించడంతో, దీని లాంచ్ ఖాయమని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి..
పెర్ఫార్మెన్స్ వివరాలు..
గీక్బెంచ్ టెస్టింగ్లో రెడ్మీ నోట్ 17 ఆకట్టుకునే స్కోర్లను సాధించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది సింగిల్-కోర్ టెస్ట్లో 950 పాయింట్లతో పాటు మల్టీ-కోర్ టెస్ట్లో 2,324 పాయింట్లను సాధించిందని సమాచారం. ఇది ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 4 Gen 4 చిప్సెట్పై రన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అడ్రినో (Adreno) GPU గ్రాఫిక్స్ పవర్ను అందిస్తుందని తెలుస్తోంది.. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత షావోమి హైపర్ ఓఎస్ 3 (HyperOS 3) పై రన్ అవుతుందని సమాచారం.. ఇది 8 GB ర్యామ్ వేరియంట్తో ప్రారంభం కాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఈ డివైజ్, బడ్జెట్ ధరలో అద్భుతమైన మల్టీ టాస్కింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది..
ఫీచర్ల సునామీ..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని భారీ బ్యాటరీగా భావిస్తారు.. సాధారణంగా ఉండే బ్యాటరీలకు భిన్నంగా, ఇందులో ఏకంగా 8,000 mAh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది.. దీనికి తోడు 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో పాటు 22.5W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది..
డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే.. ఇందులో కంపెనీ 7 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ OLED ప్యానెల్ను కలిగి ఉంటుంది.. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 1,800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో డిస్ప్లే కంటెంట్ చూడటానికి ఎంతో స్పష్టంగా ఉంటుంది.. కెమెరా విభాగంలో f/1.8 అపెర్చర్తో కూడిన 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్ను, ముందువైపు 8 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.. సెక్యూరిటీ కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఆప్టికల్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ను కూడా అందిస్తోంది.
లాంచ్ వివరాలు..
కంపెనీ దీనిపై అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ.. ఆగస్టు మొదటి వారం ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భారత్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అత్యంత ముఖ్యమైన ధర విషయానికొస్తే.. ఇది రూ.20,000 లోపు ధరలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉండే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. భారీ బ్యాటరీతో పాటు అదిరిపోయే OLED డిస్ప్లే కావాలనుకునేవారికి రెడ్మీ నోట్ 17 ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్గా మారబోతోంది..
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