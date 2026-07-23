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రూ.20 వేల లోపే 50MP కెమెరా, OLED డిస్‌ప్లే.. మార్కెట్‌లోకి రెడ్‌మీ నోట్ 17 ఫోన్‌!

Redmi Note 17 Price: భారత మార్కెట్‌లోకి  రెడ్‌మీ నోట్ 17 (Redmi Note 17) సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మోడల్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో లాంచ్‌ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 23, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:26 PM IST
రూ.20 వేల లోపే 50MP కెమెరా, OLED డిస్‌ప్లే.. మార్కెట్‌లోకి రెడ్‌మీ నోట్ 17 ఫోన్‌!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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