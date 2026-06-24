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Redmi నుంచి మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫోన్.. 10,000mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరాతో Redmi Note 17 సిరీస్!

Redmi Note 17 Series Leak: మార్కెట్‌లోకి రెడ్‌మి నోట్ 17 (Redmi Note 17) సిరీస్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌లో విడుదల కాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 24, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:14 PM IST
Redmi నుంచి మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫోన్.. 10,000mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరాతో Redmi Note 17 సిరీస్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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