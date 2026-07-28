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Redmi Note 17 సిరీస్ గ్రాండ్ ఎంట్రీ.. ధర, అద్భుతమైన ఫీచర్ల వివరాలు లీక్!

Redmi Note 17 Series: త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి రెడ్‌మీ నోట్ 17 (Redmi Note 17) సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ విడుదల కాబోతున్నాయి. దీనిని కంపెనీ మొత్తం నాలుగు మోడల్స్‌లో లాంచ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 28, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:38 PM IST
Redmi Note 17 సిరీస్ గ్రాండ్ ఎంట్రీ.. ధర, అద్భుతమైన ఫీచర్ల వివరాలు లీక్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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