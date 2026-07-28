/Redmi Note 17 సిరీస్ గ్రాండ్ ఎంట్రీ.. ధర, అద్భుతమైన ఫీచర్ల వివరాలు లీక్!

Redmi Note 17 Series: ప్రసిద్ధ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ షావోమీ (Xiaomi) సబ్ బ్రాండ్ రెడ్మీ, త్వరలోనే తన మోస్ట్ ఎవైటెడ్ రెడ్మీ నోట్ 17 (Redmi Note 17) సిరీస్ను భారతీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధం కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇటీవల చైనా మార్కెట్లో గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ మోడళ్లు, త్వరలోనే గ్లోబల్ మార్కెట్తో పాటు భారతదేశంలోనూ అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. అయితే, లాంచ్కు ముందే ఈ సిరీస్ ధరలు, వేరియంట్ల వివరాలు సోషల్ మీడియాలో భారీగా హల్చల్ చేస్తున్నాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
గ్లోబల్ మార్కెట్లో 4 వేరియంట్లు..
లీక్ అయిన వివరాల ప్రకారం.. రెడ్మీ నోట్ 17 సిరీస్లో గ్లోబల్గా మొత్తం నాలుగు మోడళ్లను పరిచయం చేయబోతున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్ Redmi Note 17తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది 4GB ర్యామ్, 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ను కలిగి ఉంటుంది. భారత మార్కెట్లో ధర సుమారు దాదాపు రూ.27,000 ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే 6GB ర్యామ్, 256GB మోడల్ ధర రూ.33,000గా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది బ్లాక్, బ్లూతో పాటు పర్పుల్ రంగుల్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది..
ఇక మరో మోడల్ Redmi Note 17 5G స్మార్ట్ఫోన్.. ఇది 6GB ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్ ఆప్షన్ ధర దాదాపు రూ.44,000 వరకు ఉండవచ్చని సమాచారం. మూడవ మోడల్ Redmi Note 17 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ 6GB ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర దాదాపు రూ.55,000 గా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక చివరి వేరియంట్ Redmi Note 17 Pro Max 5G స్మార్ట్ఫోన్ టాప్ ఎండ్ 8GB ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.65,000కే లభించే అవకాశం ఉంది.
భారత్లో ధర ఎంత ఉండవచ్చు?
ప్రముఖ టెక్ టిప్స్టర్ల అంచనా ప్రకారం.. భారత మార్కెట్లో రెడ్మీ నోట్ 17 స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ. 30,000ల నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక దీని బేస్ మోడల్ 6GB ర్యామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. భారతీయ కస్టమర్ల అవసరాలకు తగినట్లుగా డిజైన్, స్పెసిఫికేషన్లలో కొన్ని స్వల్ప మార్పులు చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
లీక్ల వివరాల ప్రకారం.. ఈ కొత్త నోట్ సిరీస్లో దాదాపు 8,000mAh లేదా 9,000mAh వరకు భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. దాదాపు 7 అంగుళాల పెద్ద డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ ఇది సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ను ఇస్తుందని టెక్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. స్మార్ట్ఫోన్ లవర్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ నోట్ 17 సిరీస్ అధికారిక లాంచ్ తేదీ మరియు తుది వివరాలపై కంపెనీ త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది.
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