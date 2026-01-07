English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Redmi Turbo 5 5G: భారత్‌లో రెడ్‌మి టర్బో 5 సిరీస్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. అన్ని వివరాలు ఇవే!

Redmi Turbo 5 5G: భారత్‌లో రెడ్‌మి టర్బో 5 సిరీస్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. అన్ని వివరాలు ఇవే!

Redmi Turbo 5 5G Launch Date In India: మార్కెట్‌లోకి రెడ్‌మి టర్బో 5 (Redmi Turbo 5 5G) సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్ మోడల్స్‌ లాంచ్‌ కాబోతున్నాయి. వీటిని కంపెనీ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులో విడుదల చేయబోతోంది. ఈ మోడల్స్‌ ధర రూ.32,300తో అందుబాటులో రాబోతున్నాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 7, 2026, 02:34 PM IST

Redmi Turbo 5 5G: భారత్‌లో రెడ్‌మి టర్బో 5 సిరీస్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. అన్ని వివరాలు ఇవే!

Redmi Turbo 5 5G Launch Date In India Telugu: ప్రముఖ చైనీస్‌ మొబైల్ తయారీ కంపెనీ రెడ్‌మీ మార్కెట్‌లోకి త్వరలో అద్భుతమైన టర్బో సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇందులో భాగంగా మార్కెట్‌లోకి మూడు స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మోడల్స్‌ లాంచ్‌ కాబోతున్నాయి. దీనిని కంపెనీ రెడ్‌మి టర్బో 5, రెడ్‌మి టర్బో 5 ప్రో, రెడ్‌మి టర్బో 5 మాక్స్ మోడల్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవి చాలా ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మోడల్స్‌కి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

కంపెనీ రెడ్‌మి టర్బో 5 (Redmi Turbo 5 5G) సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన అధికారక ప్రకటనుకు ముందే.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ ఇటీవలే లీక్‌ అయ్యాయి. మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ వీబో లీక్‌ చేసిన వివరాల ప్రకారం, టర్బో 5 మ్యాక్స్‌ను కంపెనీ చైనాలో ఈ నెలలోనే విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది అతి పెద్ద బ్యాటరీతో విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇప్పటికే స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ మోడల్స్‌కి సంబంధించిన టీజ్‌ను కూడా విడుదల చేసింది. ఇక టర్బో 5 మ్యాక్స్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ధర వివరాలు కూడా లీక్‌ అయ్యాయి. ఇది రూ.32,300తో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్ బేస్ మోడల్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 8500 ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ప్రో వేరియంట్స్ మాత్రం MediaTek Dimensity 9500e చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌‌ను కలిగే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఇప్పటికీ ఈ అంశానికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రటనను కంపెనీ వెల్లడించలేదు. మొదట Redmi Turbo 5 సిరీస్ భాగంగా చైనాలో కేవలం Xiaomi 17 Ultra మొబైల్‌ను మాత్రమే అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలస్తోంది. ఇది 2602BRT18C మోడల్‌ పేరుతో లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 100W ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. 

Also ReadRedmi Note 15 Price: 108MP కెమెరాతో Redmi Note 15 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు ఇవే!

ఇక Redmi Turbo 5 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో ఎంతో శక్తివంతమైన 9,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సిరీస్‌ 3C సైట్‌లో కూడా కనిపించింది. ఈ సిరీస్‌కి సంబంధించిన బేస్‌ వేరియంట్స్‌ అన్ని 8,000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 100 W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ ఫీచర్‌ ఉంటే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఇటీవలే లీక్‌ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఇది 6.5-అంగుళాల LTPS ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే వెనక భాగంలోని ప్రధాన కెమెరా  Sony LYT-600 సెన్సార్స్‌తో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా  అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. 

Also ReadRedmi Note 15 Price: 108MP కెమెరాతో Redmi Note 15 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు ఇవే!

