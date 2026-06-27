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Amazonలో Redmi Turbo 5 ఫోన్‌పై రూ.53,000 తగ్గింపు.. ఎలా కొనాలో చూడండి!

Redmi Turbo 5 Amazon Offer: అమెజాన్ కొన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌పై ధమాకా డీల్స్‌ను అందిస్తూ వస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అదనంగా బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ ఆఫర్స్‌ కూడా ఉండడం విశేషం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 27, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:24 AM IST
Amazonలో Redmi Turbo 5 ఫోన్‌పై రూ.53,000 తగ్గింపు.. ఎలా కొనాలో చూడండి!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Amazonలో Redmi Turbo 5 ఫోన్‌పై రూ.53,000 తగ్గింపు.. ఎలా కొనాలో చూడండి!
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