Redmi Turbo 5 Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ షావోమి తన సబ్ బ్రాండ్ Redmi నుంచి భారత వినియోగదారుల కోసం మరో సరికొత్త మొబైల్ను పరిచయం చేయడానికి Redmi అయింది.. చైనా మార్కెట్లో ఇప్పటికే భారీ విజయాన్ని అందుకుంటున్న Redmi Turbo 5 స్మార్ట్ఫోన్ను త్వరలోనే భారత మార్కెట్ లోకి విడుదల చేయనన్నట్లు కంపెనీ అధికారిక ప్రకటన ద్వారా వెల్లడించింది. బడ్జెట్ ధరలు ఫ్లాగ్షిప్ స్థాయి పనితీరు కలిగిన ఈ మొబైల్ త్వరలో భారత్ మార్కెట్లోకి విడుదల కావడం విశేషం. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఏంటో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ Redmi Turbo 5 స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధానంగా డ్యూయల్ రియల్ కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్టుతో ఉన్న ఎంతో శక్తివంతమైన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా అల్ట్రావైడ్ యాంగిల్ లెన్స్తో కూడిన 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అందుబాటులో ఉంది. ఈ కెమెరా సిస్టం ద్వారా తక్కువ వెలుగులో కూడా అద్భుతమైన స్పష్టమైన ఫోటోలను, వీడియోలను రికార్డు చేయవచ్చు. అలాగే సెల్ఫీ కోసం ముందు భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన 20-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.
రెడ్మి టర్బో 5 స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.59-ఇంచుల సూపర్ అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్ప్లేతో భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500-ఆల్ట్రా (MediaTek Dimensity 8500 Ultra) ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఇది శక్తివంతమైన 7,560mAh బ్యాటరీ ని కలిగి ఉంటుందని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనికి తోడు ఈ బ్యాటరీని ఎంతో సులభంగా ఫుల్ ఛార్జ్ చేసేందుకు చాలా ప్రత్యేకమైన 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా అందిస్తున్నారు. దీనివల్ల కొద్ది నిమిషాల్లోనే సులభంగా ఫుల్ చార్జ్ అవుతుంది..
ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత హైపర్ ఓఎస్ (HyperOS 3)తో నడిచే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బ్లాక్తో పాటు వైట్ మెంట్ గ్రీన్ కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక భారత మార్కెట్లో ఈ Redmi Turbo 5 మొబైల్ ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని Redmi కంపెనీ దాదాపు బేస్ వేరియంటును రూ.30 వేల నుంచి అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక హై ఎండ్ వేరియంట్ రూ.40 వేల ధరతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సరికొత్త టర్బో సిరీస్ ఫోన్ మార్కెట్లోకి వస్తే వివోతో పాటు వన్ ప్లస్, ఐక్యూ వంటి దిగ్గజ బ్రాండ్ల మిటరేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్స్తో గట్టిగా పోటీ ఎదరడం ఖాయమని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ విడుదలయితే amazonతో పాటు ఫ్లిప్కార్ట్ అధికారిక వెబ్సైట్లో విక్రయించబోతున్నట్లు సమాచారం..
