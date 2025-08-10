Reliance Jio: రిలయన్స్ జియో యూజర్లకు శుభవార్త. ఇప్పుడు అదనపు డబ్బు చెల్లించకుండా నెట్ఫ్లిక్స్లో మీకు ఇష్టమైన సినిమాలు, షోలు చూడవచ్చు. జియో కొన్ని ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లతో నెట్ఫ్లిక్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉచితంగా అందిస్తోంది. రీఛార్జ్ చేస్తే వెంటనే స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభించవచ్చు. ఈ ప్లాన్లలో మొబైల్ డేటా, నెట్ఫ్లిక్స్, జియోటీవీ, జియోక్లౌడ్ వంటి సౌకర్యాలు కలిసి వస్తాయి.
రూ.1,299 ప్లాన్..
జియో రూ.1,299 ప్లాన్ 84 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. ఇందులో రోజుకు 2GB చొప్పున మొత్తం 168GB డేటా, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలు లభిస్తాయి. అంతేకాదు, నెట్ఫ్లిక్స్, జియోటీవీ, జియోక్లౌడ్ యాక్సెస్ కూడా ఉచితం. ఈ ప్లాన్ తక్కువ డేటాతో స్ట్రీమింగ్ చేసే వారికి బాగుంటుంది.
రూ.1,799 ప్లాన్..
ఇక రూ.1,799 ప్లాన్లో 84 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రోజుకు 3GB చొప్పున 252GB డేటా, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలతో పాటు నెట్ఫ్లిక్స్ బేసిక్ ప్లాన్, జియోటీవీ, జియోక్లౌడ్ యాక్సెస్ లభిస్తాయి. ఈ ప్లాన్ ఎక్కువ స్ట్రీమింగ్, గేమింగ్, వీడియో కాల్స్, ఫైల్ డౌన్లోడ్లకు అనువైనది.
ఈ ఆఫర్ను పొందడానికి మైజియో యాప్, జియో వెబ్సైట్ లేదా ఏదైనా పేమెంట్ యాప్ ద్వారా రూ.1,299 లేదా రూ.1,799 ప్లాన్ రీఛార్జ్ చేయండి. రీఛార్జ్ అయిన తర్వాత మీ నెట్ఫ్లిక్స్ ఖాతాను లింక్ చేసి స్ట్రీమింగ్ మొదలుపెట్టవచ్చు. జియో ఇతర ప్లాన్లలో హాట్స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వంటి సబ్స్క్రిప్షన్లను కూడా అందిస్తోంది.
రూ.181 ప్లాన్..
ఎయిర్టెల్ కూడా ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను అందిస్తోంది. రూ.181 ప్లాన్లో 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో 15GB డేటా, నెట్ఫ్లిక్స్, ఎయిర్టెల్ ఎక్స్స్ట్రీమ్ ప్లే సబ్స్క్రిప్షన్ లభిస్తాయి. ఈ ప్లాన్ సోనీ లివ్, హోయిచోయ్, సన్ NXT వంటి 22కి పైగా OTT ప్లాట్ఫామ్లకు ఉచిత యాక్సెస్ను అందిస్తుంది.
రూ.451 ప్లాన్..
ఇక రూ.451 ప్లాన్లో 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో 50GB డేటా, నెట్ఫ్లిక్స్, జియో సినిమా సబ్స్క్రిప్షన్లు లభిస్తాయి. ఈ ప్లాన్తో క్రికెట్ మ్యాచ్ల నుంచి బాలీవుడ్ సినిమాల వరకు అన్నీ చూడవచ్చు.
