English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Signal Problem: వర్షం పడితే మీ మొబైల్ లో తరచూ నెట్‌వర్క్ పోతుందా..? ఇక ఆ టెన్షన్‌కు ఎండ్.. ఈ స్మార్ట్ ట్రిక్స్‌ ట్రై చేయండి..!

Network Issues: వర్షాకాలంలో వాతావరణం మార్పుల వల్ల మొబైల్ టవర్ సిగ్నల్స్ బలహీనంగా ఉంటాయి. ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలుల కారణంగా కాల్స్ చేయడం, ఇంటర్నెట్ వాడడం కష్టమవుతుంది. ముఖ్యంగా డేటాతో పనిచేసే వారికి ఇది పెద్ద సమస్య. కొన్ని సులభమైన చిట్కాలతో ఈ సమస్యను తగ్గించవచ్చు.     

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 13, 2025, 12:42 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
5
Tomorrow Holiday
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
5
EPFO update
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
5
Recharge Plans
Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
6
Ella D Verma
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
Signal Problem: వర్షం పడితే మీ మొబైల్ లో తరచూ నెట్‌వర్క్ పోతుందా..? ఇక ఆ టెన్షన్‌కు ఎండ్.. ఈ స్మార్ట్ ట్రిక్స్‌ ట్రై చేయండి..!

Mobile Signal Issues: వర్షాకాలంలో వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులు వస్తాయి. దీంతో మొబైల్ టవర్ల నుంచి వచ్చే సిగ్నల్ బలహీనంగా ఉంటుంది. ఫోన్ కాల్స్ చేయడం లేదా ఇంటర్నెట్ వాడడం కష్టంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా డేటా ఉపయోగించే పనులు చేసే వారికి ఈ సమస్య తలనొప్పిగా ఉంటుంది. కానీ కొన్ని సులభమైన చిట్కాలు పాటిస్తే మొబైల్ నెట్ వర్క్ బాగుపడుతుంది. 

 
* మీ మొబైల్ లో సిగ్నల్ బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ఫోన్‌లో ఎయిర్‌ప్లేన్ మోడ్‌ (Airplane mode)ను ఆన్ చేసి.. 10-15 సెకన్లు వేచి ఉండి ఆపై ఆఫ్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఫోన్ నెట్‌వర్క్ రీసెట్ అవుతుంది మరియు సమీపంలోని టవర్‌తో బలమైన కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది. 

* కొన్నిసార్లు ఫోన్ 2G లేదా 3Gలోనే ఉండిపోయి సిగ్నల్ బలహీనంగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు సెట్టింగ్స్‌లోని మొబైల్ నెట్‌వర్క్ ఆప్షన్‌ (Settings > Mobile Network > Preferred Network Type)కు వెళ్లి 4G లేదా 5Gని ఎంచుకోండి. లేదా ఆటో మోడ్‌ (Auto Mode)లో ఉంచితే ఫోన్ స్వయంగా బలమైన నెట్‌వర్క్‌ను ఎంచుకుంటుంది. మాన్యువల్‌గా నెట్‌వర్క్ ఎంచుకోవాలనుకుంటే సెట్టింగ్స్‌లో మొబైల్ నెట్‌వర్క్స్‌కు వెళ్లి నెట్‌వర్క్ ఆపరేటర్స్‌ (Settings > Mobile Networks > Network Operators)లో సెర్చ్ నెట్‌వర్క్స్(Search Networks) ఆప్షన్ ద్వారా బలమైన నెట్‌వర్క్‌ను ఎంపిక చేయవచ్చు. 

* మొబైల్ సిగ్నల్ బలహీనంగా ఉంటే ఇంట్లో వైఫై (Wi-Fi) ఉంటే సెట్టింగ్స్‌లో వైఫై కాలింగ్ (Wi-Fi Calling) ఆప్షన్‌ను ఆన్ చేయండి. దీనివల్ల మొబైల్ నెట్‌వర్క్ లేకపోయినా కాల్స్ చేయడం లేదా ఇంటర్నెట్ వాడడం సులభమవుతుంది. ఫోన్‌ను రీస్టార్ట్ చేస్తే నెట్‌వర్క్ రీఫ్రెష్ అయి సిగ్నల్ సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. 

* మారుమూల ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నవారు వర్షాకాలంలో సిగ్నల్ సమస్యలు ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటే సిగ్నల్ బూస్టర్ (Signal Booster) లేదా రిపీటర్ (Repeater) కొనుగోలు చేసి ఇంట్లో అమర్చుకోవచ్చు. ఇది బలహీనమైన సిగ్నల్‌ను బలోపేతం చేస్తుంది. పాత సాఫ్ట్‌వేర్ కారణంగా కూడా సిగ్నల్ సమస్యలు రావచ్చు. అలాంటప్పుడు సెట్టింగ్స్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్ ఆప్షన్‌ (Settings > Software Update)కు వెళ్లి లేటెస్ట్ వెర్షన్ ఉంటే అప్‌డేట్ చేయండి. 

* సిమ్ కార్డు సరిగ్గా అమరకపోయినా లేదా దుమ్ము పేరుకుపోయినా సిగ్నల్ బలహీనంగా ఉంటుంది. అటువంటి సమయంలో సిమ్ కార్డును తీసి మృదువైన క్లాత్ తో శుభ్రం చేసి తిరిగి పెట్టండి. ఈ చిట్కాలన్నీ ప్రయత్నించినా సిగ్నల్ సమస్య కొనసాగితే మీ నెట్‌వర్క్ ప్రొవైడర్ కస్టమర్ కేర్‌ను సంప్రదించండి. వారి టవర్‌లో సమస్య ఉంటే వెంటనే పరిష్కరిస్తారు.

Also Read: Health Alert: ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నాక ఈ పనులు చేస్తున్నారా.. తస్మాత్ జాగ్రత్త..! ఈ కొత్త రోగాలు మొదలైనట్టే..!!

Also Read: Paneer Vs Tofu: పనీర్ వర్సెస్ టోఫు.. దేంట్లో ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుంది..? ఆరోగ్యానికి ఏది బెస్ట్..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author
How To Improve Phone SignalFixing Mobile Network IssuesRainsMobile Network Problems

Trending News