English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samsung Refrigerator Price: రూ.40 వేల Samsung ఫ్రిజ్‌ కేవలం రూ. 17లకే.. ఎలా కొనాలంటే?

Samsung 236 Ltr Refrigerator Price Drop In Flipkart India: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా సాంసంగ్ రిఫ్రిజిరేటర్‌ అత్యంత చీప్‌ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ లభించడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 6, 2026, 02:37 PM IST

Trending Photos

Tirumala: తిరుమల భక్తులు ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బైపోయే వార్త.. మళ్లీ ప్రారంభమైన ఆ సర్వీసులు.. డిటెయిల్స్..
6
tirumala
Tirumala: తిరుమల భక్తులు ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బైపోయే వార్త.. మళ్లీ ప్రారంభమైన ఆ సర్వీసులు.. డిటెయిల్స్..
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బంపర్‌ ఆఫర్.. రూ.1000 బోనస్‌, ఫుల్‌ డీటెయిల్స్‌..!
5
Airtel broadband offer
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బంపర్‌ ఆఫర్.. రూ.1000 బోనస్‌, ఫుల్‌ డీటెయిల్స్‌..!
Govt Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ జాక్ పాట్.. ఏకంగా 850 సర్కారు కొలువులకు గ్రీన్ సిగ్నల్.. పూర్తి వివరాలు..
6
Telangana govt jobs
Govt Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ జాక్ పాట్.. ఏకంగా 850 సర్కారు కొలువులకు గ్రీన్ సిగ్నల్.. పూర్తి వివరాలు..
Petrol Diesel Price: మగాళ్లకు కూడా ఫ్రీ బస్సు ఇస్తే బాగుండు.. ఎందుకంటే ఇకపై పెట్రోల్‌ ధరలు భారీగా పెరుగుతాయ్. కారణం ఇదే..!!
5
Venezuela crisis
Petrol Diesel Price: మగాళ్లకు కూడా ఫ్రీ బస్సు ఇస్తే బాగుండు.. ఎందుకంటే ఇకపై పెట్రోల్‌ ధరలు భారీగా పెరుగుతాయ్. కారణం ఇదే..!!
Samsung Refrigerator Price: రూ.40 వేల Samsung ఫ్రిజ్‌ కేవలం రూ. 17లకే.. ఎలా కొనాలంటే?

Samsung 236 Ltr Refrigerator Price Drop: ఎప్పటి నుంచో సాంసంగ్ రిఫ్రిజిరేటర్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు.. సాంసంగ్ 236 L ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ కన్వర్టబుల్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్‌లో చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బిగ్ బచాట్ డేస్ సేల్‌లో భాగంగా దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తోంది. అయితే, ఈ ఆఫర్స్‌కి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సాంసంగ్ 236 L ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ కన్వర్టబుల్ రిఫ్రిజిరేటర్ RT28C3733S8/HL మోడల్ నెంబర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఇది చాలా ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో లభిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ ఫ్రిజ్‌కు చాలా ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే.. 3-ఇన్-1 కన్వర్టిబుల్ సపోర్ట్‌ లభిస్తోంది. దీని వల్ల అవసరానికి తగినట్లుగా ఫ్రీజర్‌ను కూడా ఫ్రిజ్‌గా మార్చుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ కూడా అందుబాటులో ఉంది. సాంసంగ్‌ కంపెనీ దీని కంప్రెషర్‌పై 20 ఏళ్ల వారంటీని కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన డిజిటల్ డిస్ప్లే ఫీచర్‌ కూడా లభిస్తోంది. దీని వల్ల మీరు టెంపరేచర్ సెట్టింగ్‌లను కూడా సులభంగా మార్చుకోవచ్చు. 

అలాగే ఈ ఫ్రిజ్ చాలా రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో చాలా అద్భుతమైన పవర్‌ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. దీని వల్ల  100V నుంచి 300V వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నప్పటికీ తట్టుకోగలుగుతున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్‌ చేస్తోంది. దీంతో పాటు ఇందులో డోర్ అలారం ఫీచర్‌ కూడా ఉంది. దీని వల్ల ఫ్రిజ్ డోర్ సరిగ్గా వేయకపోయినా అలారం ద్వారా అలర్ట్‌ చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఇవేకాకుండా ఇందులో చాలా రకాల స్పెషల్‌ ఫీచర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఇప్పుడు ఈ స్మార్ట్‌ ఫ్రిజ్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో స్పెషల్‌ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నింటి వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్‌ లభిస్తుంది..

Also Read: Rahu Effect: ఏప్రిల్‌ వరకు రాహువు పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి లక్కీ జాక్‌పాట్!

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బిగ్ బచాట్ డేస్ సేల్‌ (Flipkart Big Bachat Sale Offers) ఆఫర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే..ఈ ఫ్రిజ్ అసలు ధర (MRP) దాదాపు రూ.40,990 ఉండగా.. ఇప్పుడే ఈ సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.25,490తో లభిస్తోంది. ఇక ఈ ఫ్రిజ్‌పై ఉన్న బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ యాక్సిస్‌ బ్యాంక్‌, SBI క్రెడిట్‌ కార్డ్‌ను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేసేవారికి దాదాపు రూ.2 వేల వరకు డిస్కౌంట్‌ లభిస్తుంది. ఇక HDFC, Axis, లేదా ICICI బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేసేవారికి రూ.1 వేయి వరకు డిస్కౌంట్‌ లభిస్తుంది. అలాగే ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ వినియోగించే వారికి రూ.10 వేల వరకు బోనస్‌ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్‌ అన్ని పోనూ ఈ ఫ్రిజ్‌ కేవలం రూ. 17,200కే పొందవచ్చు. అయితే, ఈ బోనస్‌ అనేది పాత రిఫ్రిజిరేట్‌ కండీషన్‌ బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. 

Also Read: Rahu Effect: ఏప్రిల్‌ వరకు రాహువు పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి లక్కీ జాక్‌పాట్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

refrigeratorRefrigerator PriceDouble Door RefrigeratorSamsung 236 Litre FridgeSamsung Fridge Price 5 Star

Trending News