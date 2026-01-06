Samsung Refrigerator Price: రూ.40 వేల Samsung ఫ్రిజ్‌ కేవలం రూ. 17లకే.. ఎలా కొనాలంటే?

Samsung 236 Ltr Refrigerator Price Drop: ఎప్పటి నుంచో సాంసంగ్ రిఫ్రిజిరేటర్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు.. సాంసంగ్ 236 L ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ కన్వర్టబుల్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్స్లో చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బిగ్ బచాట్ డేస్ సేల్లో భాగంగా దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తోంది. అయితే, ఈ ఆఫర్స్కి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో సాంసంగ్ 236 L ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ కన్వర్టబుల్ రిఫ్రిజిరేటర్ RT28C3733S8/HL మోడల్ నెంబర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఇది చాలా ప్రీమియం ఫీచర్స్తో లభిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ ఫ్రిజ్కు చాలా ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే.. 3-ఇన్-1 కన్వర్టిబుల్ సపోర్ట్ లభిస్తోంది. దీని వల్ల అవసరానికి తగినట్లుగా ఫ్రీజర్ను కూడా ఫ్రిజ్గా మార్చుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ కూడా అందుబాటులో ఉంది. సాంసంగ్ కంపెనీ దీని కంప్రెషర్పై 20 ఏళ్ల వారంటీని కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన డిజిటల్ డిస్ప్లే ఫీచర్ కూడా లభిస్తోంది. దీని వల్ల మీరు టెంపరేచర్ సెట్టింగ్లను కూడా సులభంగా మార్చుకోవచ్చు.
అలాగే ఈ ఫ్రిజ్ చాలా రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో చాలా అద్భుతమైన పవర్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. దీని వల్ల 100V నుంచి 300V వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నప్పటికీ తట్టుకోగలుగుతున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. దీంతో పాటు ఇందులో డోర్ అలారం ఫీచర్ కూడా ఉంది. దీని వల్ల ఫ్రిజ్ డోర్ సరిగ్గా వేయకపోయినా అలారం ద్వారా అలర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఇవేకాకుండా ఇందులో చాలా రకాల స్పెషల్ ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఇప్పుడు ఈ స్మార్ట్ ఫ్రిజ్పై ఫ్లిప్కార్ట్లో స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నింటి వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది..
ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బచాట్ డేస్ సేల్ (Flipkart Big Bachat Sale Offers) ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే..ఈ ఫ్రిజ్ అసలు ధర (MRP) దాదాపు రూ.40,990 ఉండగా.. ఇప్పుడే ఈ సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.25,490తో లభిస్తోంది. ఇక ఈ ఫ్రిజ్పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, SBI క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి దాదాపు రూ.2 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇక HDFC, Axis, లేదా ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.1 వేయి వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించే వారికి రూ.10 వేల వరకు బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్ని పోనూ ఈ ఫ్రిజ్ కేవలం రూ. 17,200కే పొందవచ్చు. అయితే, ఈ బోనస్ అనేది పాత రిఫ్రిజిరేట్ కండీషన్ బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది.
