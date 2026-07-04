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Flipkart GOAT సేల్ ధమాకా.. రూ.21 వేల లోపే Samsung 5G స్మార్ట్‌ఫోన్.. భారీ ఆఫర్లు!

Samsung Galaxy A14 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్ GOAT సేల్‌లో భాగంగా Samsung Galaxy A14 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తోంది. అదనంగా ఎన్నో ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 04, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:52 PM IST
Flipkart GOAT సేల్ ధమాకా.. రూ.21 వేల లోపే Samsung 5G స్మార్ట్‌ఫోన్.. భారీ ఆఫర్లు!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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