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Samsung Galaxy A27 5G: 50MP కెమెరా, స్నాప్‌డ్రాగన్ ప్రాసెసర్‌తో సాంసంగ్ కొత్త ఫోన్.. లీకైన గెలాక్సీ A27 5G ఫీచర్లు!

Samsung Galaxy A27 5G Leaks: భారత మార్కెట్లోకి సాంసంగ్ తమ కొత్త మొబైల్స్ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 13, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:05 PM IST
Samsung Galaxy A27 5G: 50MP కెమెరా, స్నాప్‌డ్రాగన్ ప్రాసెసర్‌తో సాంసంగ్ కొత్త ఫోన్.. లీకైన గెలాక్సీ A27 5G ఫీచర్లు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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50MP కెమెరా, స్నాప్‌డ్రాగన్ ప్రాసెసర్‌తో సాంసంగ్ కొత్త ఫోన్..
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