Samsung Galaxy A27 Leaks: బడ్జెట్ ధరలో ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫీచర్లు.. సాంసంగ్‌ గెలాక్సీ A27 లాంచ్‌కి సర్వం సిద్ధం..

Samsung Galaxy A27 Leaks: సాంసంగ్ కంపెనీ నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా అద్భుతమైన కెమెరాతో పంచు హోల్ డిస్ప్లేతో A సిరీస్‌లో కొత్త మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 17, 2026, 02:59 PM IST

Samsung Galaxy A27 Leaks Latest News: స్మార్ట్‌ఫోన్‌ దిగ్గజం సామ్సంగ్ తన పాపులర్ A సిరీస్‌లో కొత్త మొబైల్‌ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమైంది. ఇది గత మోడల్స్ కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్స్ తో లాంచ్ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ గెలాక్సీ a26 మొబైల్‌కు కొనసాగింపుగా విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ మొబైల్ ను కంపెనీ సాంసంగ్ గెలాక్సీ A27 (Samsung Galaxy A27) పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన ఫోటోలు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ మొబైల్ మునిపాటి మోడల్స్ కంటే చాలా ప్రీమియం లుక్ లో కనిపించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలోని కెమెరా మా డ్యూయల్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ  స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఫీచర్స్, స్పెసిఫికేషను వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

లీకైన వివరాల ప్రకారం గాలక్సీ A 27 వాటర్ డ్రాప్ నాచ్‌కు ఎండ్ కార్డ్ కొట్టి.. అధునాతన పంచ్ హోల్ కెమెరా డిజైన్‌తో రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీని స్క్రీన్ చాలా అద్భుతంగా కనిపించేందుకు ప్రత్యేకమైన డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు సమాచారం యూజర్లకు మెరుగైన డిస్ప్లే అనుభూతిని అందించేందుకు ఎన్నో రకాల కొత్త ఫీచర్లు అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కు సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ మొబైల్ డిజైన్ పరంగా చాలా స్లిమ్‌గా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో పూర్తిగా ఫ్లాట్ డిస్ప్లే ఉండబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి.

ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ చుట్టూ బాక్సి డిజైన్‌తో పాటు ఫ్లాట్ ఫ్రేమ్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. దీనివల్ల చేత్తో పట్టుకున్నప్పుడు మంచి గ్రిప్ కూడా లభిస్తుంది. ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన ఇతర ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూల్‌ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌తో విడుదల కాబోతోంది. మూడు కెమెరా లెన్స్‌లతో నిలువుగా అమర్చబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని పక్కనే ప్రత్యేకమైన LED ఫ్లాష్ లైట్ కూడా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల స్పెసిఫికేషన్స్ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొబైల్ ను మధ్యతరగతి వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకొని రూపొందించినట్లు కూడా  సమాచారం..
 
సాంసంగ్‌ గెలాక్సీ A27 స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ మొట్టమొదటిసారిగా అత్యంత ఎక్కువ ఫీచర్లతో అతి తక్కువ ధరలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని స్టోరేజ్ వేరియంట్ను బట్టి రూ.25 వేలతో ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు లీకైన వివరాలు తెలుపుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇది హై స్పీడ్ 5g సపోర్టుతో రాబోతోంది. అలాగే అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో పాటు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉండబోతున్నాయి. ఈ మొబైల్ భారత మార్కెట్లోకి విడుదలయితే వివిధ చైనా బ్రాండ్లకు సంబంధించిన స్మార్ట్ ఫోన్స్ తో పోటీపడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

