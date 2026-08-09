/Samsung Galaxy A36: రూ.35,999 విలువైన శాంసంగ్ గెలాక్సీ 5జీ మొబైల్ ఇప్పుడు కేవలం రూ.26,999లకే!
Samsung Galaxy A36: రూ.35,999 విలువైన శాంసంగ్ గెలాక్సీ 5జీ మొబైల్ ఇప్పుడు కేవలం రూ.26,999లకే!
Samsung Galaxy A36 Price: ఫ్లిప్కార్ట్ నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక సేల్లో భాగంగా మొబైల్స్ పై ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పాపులర్ బ్రాండ్ శాంసంగ్ గెలాక్సీ A36 5G (Samsung Galaxy A36 5G) స్మార్ట్ఫోన్పై భారీ తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. రూ.35,999 విలువైన స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.26,999లకే లభిస్తుంది.
దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.