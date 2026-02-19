Samsung నుంచి మరో 2 కొత్త మొబైల్స్‌ వచ్చెస్తున్నాయ్‌.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌!

Samsung Galaxy A37 5g Launch Date: సాంసంగ్ నుంచి మార్కెట్లోకి కొత్త గెలాక్సీ A సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ గెలాక్సీ A37తో పాటు గెలాక్సీ A57 మోడల్స్ తీసుకు రాబోతోంది. అలాగే ఇప్పటికే కంపెనీ సింగపూర్ IMDA సర్టిఫికేషన్ డేటాబేస్లో ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్ మోడల్స్ వివరాలు కనిపించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే వీటికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. అయితే, ఈ మొబైల్స్కి సంబంధించిన అన్ని రకాల ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్ కంపెనీ A376B/DSతో పాటు SM-A576B/DS మోడల్ నెంబర్స్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా డ్యూయల్-సిమ్ స్పీడ్ నెట్వర్క్ ఆప్షన్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే గ్లోబల్ వేరియంట్లో అనేక రకాల స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక ఇందులో కొన్ని కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ లీక్ అవ్వడం ఇదే మొదటి సారి కాదు.. వీటికి సంబంధించిన ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ ఫీచర్స్ ఎన్నో సార్లు సోషల్లో మీడియాలో కనిపించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇక దీనిని కంపెనీ 2026 సంవత్సరం మార్చిలో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
లీక్ అయిన వివరాల్లోకి వెళితే.. Samsung Galaxy A37 స్మార్ట్ఫోన్ Exynos 1480 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ ఎంట్రీ-లెవల్ మొబైల్స్ కంటే.. మధ్య శ్నేణి విభాగానికి సంబంధించిన మోడల్గా విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే దీనిని కంపెనీ 6జీబీ ర్యామ్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్కి సంబంధించిన బ్యాక్ ప్యానెల్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP సెన్సార్తో ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో అదనంగా 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాతో పాటు 5MP మాక్రో లెన్స్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000mAh బ్యాటరీతో పాటు 45W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో లాంచ్ అవుతోంది. అలాగే ఇందులో మరెన్నో అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో వన్ UI 8.5తో ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ గెలాక్సీ A57 స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్లో కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన Exynos 1680 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా లీక్ అయిన వివరాల ప్రకారం, 6.6-అంగుళాల AMOLED ప్యానెల్ డిస్ల్పేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 45W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది.
