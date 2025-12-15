Samsung నుంచి మైండ్‌ బ్లోయింగ్‌ మొబైల్స్‌.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Samsung Galaxy A57 5G Price In India Launch Date: ప్రముఖ దక్షిణ కొరియా స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ బ్రాండ్ సాంసంగ్ త్వరలోనే మార్కెట్లోకి అతి తక్కువ ధరలోనే కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ను విడుదల చేయబోతోంది. మిడిల్ క్లాస్ట్ వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకుని అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ కాబోతోంది. అయితే, దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం డిజైన్తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ సాంసంగ్ గెలాక్సీ A సిరీస్ పేరుతో విడుదల చేయబోతున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, లాంచింగ్కి ముందే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్, ఇతర వివరాలు లీక్ అయ్యాయి. లీక్ అయిన వివరాలేంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ సిరీస్లో భాగంగా కంపెనీ మొత్తం మూడు మోడల్స్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మోడల్స్ Galaxy A57, Galaxy A37తో పాటు Galaxy A07 5G పేర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు లీక్స్ చెబుతున్నాయి. వీటిని కంపెనీ 5,000 mAh బ్యాటరీతో విడుదల చేయబోతోంది. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Helio G99 ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది Android 15 ఆధారంగా One UI 7 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్కి సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు ఇప్పటికే బ్లూటూత్ SIG వెబ్సైట్లో ఉంచారని టిప్స్టర్స్ సోషల్ మీడియాల్లో తెలిపారు. ఈ మోడల్స్ను కంపెనీ భారత మార్కెట్లోకి త్వరలోనే విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే వీటికి సంబంధించిన సపోర్ట్ పేజీలను కూడా USతో పాటు స్పెయిన్ దేశాల్లో ప్రచురించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మూడు మోడల్స్ ఫీచర్స్ గతంలో విడుదలైన Samsung Galaxy A07 4G స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్స్ లాగే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ మోడల్స్ 5,000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాల్లో క్లుప్తంగా పేర్కొన్నారు.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్ చాలా ప్రత్యేకమైన 6.7-అంగుళాల HD+ ఇన్ఫినిటీ-U LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటాయి. అంతేకాకుండా వీటి స్క్రీన్ 720 x 1,600 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్స్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 90 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇవి MediaTek Helio G99 ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ మొబైల్స్ను కంపెనీ 256 GB
స్టోరేజ్తో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు సమాచారం. అలాగే ఇది Android 15 ఆధారంగా One UI 7 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది..
Also Read: Kia Vision Ev: త్వరలోనే కియా నుంచి సూపర్ EV కారు.. ఇక మార్కెట్లో అద్భుతమే!
ఇక ఈ మోడల్స్కి సంబంధించిన బ్యాక్ సెటప్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే అదనంగా 2-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. సెక్యూరుటీ కోసం కంపెనీ సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతో పాటు ఈ మోడల్స్పై Samsung ఆరు సంవత్సరాల OS అప్గ్రేడ్ను అందించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: Kia Vision Ev: త్వరలోనే కియా నుంచి సూపర్ EV కారు.. ఇక మార్కెట్లో అద్భుతమే!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook