English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Samsung Galaxy M17e: బడ్జెట్ ధరలో సాంసంగ్‌ పవర్ ప్యాక్డ్ 5G ఫోన్.. గెలాక్సీ M17e విడుదల!

Samsung Galaxy M17e: బడ్జెట్ ధరలో సాంసంగ్‌ పవర్ ప్యాక్డ్ 5G ఫోన్.. గెలాక్సీ M17e విడుదల!

Samsung Galaxy M17e 5g Price: సాంసంగ్ గెలాక్సీ M17e 5G స్మార్ట్‌ఫోన్స్ మార్కెట్లోకి విడుదలైంది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు కూడా అందుబాటులో ఉంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 18, 2026, 12:43 PM IST

Trending Photos

5
Samsung Galaxy M17e: బడ్జెట్ ధరలో సాంసంగ్‌ పవర్ ప్యాక్డ్ 5G ఫోన్.. గెలాక్సీ M17e విడుదల!

Samsung Galaxy M17e 5g Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ దిగ్గజం సాంసంగ్ భారత్ మార్కెట్లోకి కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల చేసింది. దీనిని గెలాక్సీ సిరీస్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది గెలాక్సీ m17e పేరుతో గ్రాండ్‌గా లాంచ్ అయింది. మధ్యతరగతి వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మొబైల్ ను రూపొందించినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో పాటు అత్యాధునిక కెమెరా సెటప్‌తో కేవలం రూ. 12,999 ధరతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక ఈ సాంసంగ్ గెలాక్సీ M17e 5G స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 6.7 అంగుళాల HD+ LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో వస్తుంది. అలాగే స్క్రోలింగ్ చేసే వారికి స్మూతీంగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6,000mAh భారీ బ్యాటరీతో విడుదలైంది. ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 26 గంటల పాటు నిరంతరం వీడియో ప్లే బ్యాక్ అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తో విడుదలైనట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 (Dimensity 6300) 5G చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. దీంతోపాటు ఈ మొబైల్ వెనక భాగం అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 50MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 2MP డెప్త్ సెన్సార్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత One UI 8.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై పని చేస్తుంది. ఇందులో సాంసంగ్ కంపెనీ ఆరు ఏళ్లపాటు ఆపరేటింగ్ సిస్టం అప్డేట్‌ని అందిస్తోంది. దీంతోపాటు సెక్యూరిటీ ప్రత్యేకమైన అప్డేట్లను కూడా అందిస్తున్నట్లు హామీ ఇస్తోంది.

గెలాక్సీ M17e 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా మొదటి స్టోరేజ్ వేరియెంట్  4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌తో ధర రూ. 12,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక రెండవ స్టోరీ వేరియంట్  6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌తో ధర రూ. 14,499తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మొత్తం రెండు కలర్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుతం లాంచింగ్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్ కింద రూ.1,250 వరకు తక్షణమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతోపాటు అమెజాన్‌తో పాటు ఇతర ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి మరెన్నో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు..

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Samsung GalaxySamsung Galaxy M17eSamsung Galaxy M17e 5gSamsung Galaxy M17e Price

Trending News