English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Samsung Galaxy S25 Ultra: శామ్‌సంగ్ లవర్స్‌కు పండగే..Galaxy S25 Ultraపై భారీ తగ్గింపు..కేవలం రూ.22,000 లకే?!

Samsung Galaxy S25 Ultra: శామ్‌సంగ్ లవర్స్‌కు పండగే..Galaxy S25 Ultraపై భారీ తగ్గింపు..కేవలం రూ.22,000 లకే?!

Samsung Galaxy S25 Ultra Offer Price: మీరు శామ్‌సంగ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే మీకు ఇది మంచి సమయం. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ వెబ్‌సైట్, శామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా (Samsung Galaxy S25 Ultra) పై భారీ ధర తగ్గింపును ప్రకటించింది. ఇప్పుడు ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఈ ఆఫర్ ఒక అద్భుత అవకాశంగా మారింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 26, 2025, 03:56 PM IST

Trending Photos

Anasuya Vs Shivaji: మీ సానుభూతి నాకు అవసంరంలేదు.!. శివాజీ వివాదంపై మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన అనసూయ.. ఏమనిందంటే..?
6
Anasuya Bharadwaj
Anasuya Vs Shivaji: మీ సానుభూతి నాకు అవసంరంలేదు.!. శివాజీ వివాదంపై మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన అనసూయ.. ఏమనిందంటే..?
Lakshmi Favorite Zodiac: లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ఇష్టమైన అరుదైన రాశులు ఇవే.. వీరికి ఊహించని డబ్బు.. కోటీశ్వరులవుతారు!
6
Goddess Lakshmi
Lakshmi Favorite Zodiac: లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ఇష్టమైన అరుదైన రాశులు ఇవే.. వీరికి ఊహించని డబ్బు.. కోటీశ్వరులవుతారు!
Shani Dev Effect: 2026లో శని శక్తివంతమైన ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి వరాల జల్లు.. డబ్బుకు లోటు ఉండదు!
6
Shani Dev
Shani Dev Effect: 2026లో శని శక్తివంతమైన ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి వరాల జల్లు.. డబ్బుకు లోటు ఉండదు!
AP Anganwadi Jobs 2025: పది పాసైతే చాలు.. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండా.. అంగన్వాడీ ఉద్యోగం మీదే..!!
5
Anganwadi Jobs 2025
AP Anganwadi Jobs 2025: పది పాసైతే చాలు.. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండా.. అంగన్వాడీ ఉద్యోగం మీదే..!!
Samsung Galaxy S25 Ultra: శామ్‌సంగ్ లవర్స్‌కు పండగే..Galaxy S25 Ultraపై భారీ తగ్గింపు..కేవలం రూ.22,000 లకే?!

Samsung Galaxy S25 Ultra Offer Price: మీరు శామ్‌సంగ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే మీకు ఇది మంచి సమయం. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ వెబ్‌సైట్, శామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా (Samsung Galaxy S25 Ultra) పై భారీ ధర తగ్గింపును ప్రకటించింది. ఇప్పుడు ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఈ ఆఫర్ ఒక అద్భుత అవకాశంగా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ధర, ఆఫర్ వివరాలు
లాంచ్ సమయంలో శామ్‌సంగ్ గ్యాలక్సీ ఎస్25 అల్ట్రా ధర రూ. 1,29,999 గా ఉండగా.. ఇప్పుడు అది భారీ తగ్గింపుతో లభించనుంది. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ రూ. 1,07,183 కే అందుబాటులో ఉంది. దీంతో నేరుగా రూ. 22,816 మేర ధర తగ్గింది. నెలకు కేవలం రూ. 3,769 నుండి ప్రారంభమయ్యే నో-కాస్ట్ EMI ఆప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి.

ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌తో మరింత ఆదా!
మీ దగ్గర ఉన్న పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా ధరను ఇంకా తగ్గించుకోవచ్చు. మీ పాత ఫోన్ కండిషన్, మోడల్‌ను బట్టి గరిష్టంగా రూ. 57,400 వరకు ట్రేడ్-ఇన్ విలువ లభిస్తుంది. ఈ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌ను కూడా వినియోగించుకుంటే, గెలాక్సీ S25 అల్ట్రాను అత్యంత తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Samsung Galaxy S25 Ultra అదిరిపోయే ఫీచర్లు
ఈ ఫోన్ కేవలం ధరలో మాత్రమే కాదు, హార్డ్‌వేర్ విషయంలోనూ సూపర్ పవర్‌ఫుల్‌గా ఉంటుంది.

డిస్‌ప్లే: 6.9-అంగుళాల భారీ AMOLED స్క్రీన్ (120Hz రిఫ్రెష్ రేట్)

ప్రాసెసర్: అత్యంత వేగవంతమైన Qualcomm Snapdragon 8 Elite చిప్‌సెట్

మెమరీ: 16GB RAM, 1TB వరకు స్టోరేజ్ ఎంపికలు.

కెమెరా (క్వాడ్ సెటప్): 200MP మెయిన్ సెన్సార్ + 50MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ + 50MP పెరిస్కోప్ కెమెరా + 10MP టెలిఫోటో లెన్స్ (3x ఆప్టికల్ జూమ్) + 12MP సెల్ఫీ కెమెరా 

బ్యాటరీ: 5000 mAh బ్యాటరీ (45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్)

OS: శామ్సంగ్ యొక్క సరికొత్త One UI 8 సాఫ్ట్‌వేర్.

కలర్స్: టైటానియం బ్లాక్, గ్రే, సిల్వర్ బ్లూ, వైట్ సిల్వర్ రంగుల్లో లభిస్తుంది.

నామమాత్రపు తగ్గింపుల కోసం కాకుండా, భారీ డిస్కౌంట్ కోసం ఎదురుచూసే కస్టమర్లకు ఇది బెస్ట్ డీల్. స్టాక్ ముగిసేలోపు ఈ ఆఫర్‌ను చెక్ చేసుకోండి.

Also Read: Prabhas Billa Actress: ప్రభాస్ సినిమాలో గ్లామర్ క్వీన్..12 సంవత్సరాల తర్వాత రీఎంట్రీ..బాంబు పేల్చిన హీరోయిన్!

Also Read: Midday Meal Egg: స్కూల్ విద్యార్థులకు షాక్..మధ్యాహ్న భోజనంలో గుడ్లు బంద్! కొండెక్కిన కోడిగుడ్ల ధరలు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Samsung Galaxy S25 UltraSamsung Galaxy S25 Ultra OfferSamsung Galaxy S25 Ultra Pricelatest Flipkart SaleSamsung Galaxy S25 Ultra Features

Trending News