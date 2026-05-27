Samsung Galaxy S26 Fe Design Leaked News: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం Samsung తన గెలాక్సీ లైన్ అప్లో సరికొత్త మోడల్ ను పరిచయం చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. గెలాక్సీ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న Samsung గ్యాలక్సీ s26 ఎఫ్ఈ (Samsung Galaxy S26 FE) స్మార్ట్ఫోన్ త్వరలోనే మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అధికారిక ప్రకటన కంటే ముందే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన డిజైన్తో పాటు కొన్ని కీలకమైన ఫీచర్లు ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యాయి. ఒక ప్రముఖ థర్డ్ పార్టీ ప్రొటెక్టివ్ కేస్ తయారీ సంస్థ ద్వారా ఈ మొబైల్ డిజైన్ రెండర్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. అయితే, ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఫీచర్స్ ఏంటో? దీనికి సంబంధించిన డిజైన్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
లీకైన వివరాల ప్రకారం.. సాంసంగ్ గాలక్సీ s26 ఎఫ్ఈ మోడల్ అద్భుతమైన ఫ్లాట్ డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ ఫోన్ చుట్టూ బెజెల్స్ చాలా స్లిమ్గా సమానంగా ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. సెల్ఫీ కెమెరా కోసం స్క్రీన్ పై భాగంలో సెంటర్ పంచ్ హోల్ కట్ అవుట్ ను అందిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఫోన్ నాలుగు మూలలు రౌండ్గా ఉంటూ.. సైడ్ ఫ్రేమ్ పూర్తిగా ఫ్లాట్గా ఉంటుంది. కుడివైపు పవర్ బటన్ తో పాటు వాల్యూం బటన్స్ అందుబాటులో ఉండబోతున్నాయి. ఈ ఫోన్ డిజైన్ మునిపటి మోడల్ ఆయన గెలాక్సీ ఎస్ 25 FE, ప్రీమియం గెలాక్సీ s26 సిరీస్ లను పోలి ఉంటుందని లీకైన డిజైన్ చూస్తే తెలుస్తోంది..
ఇక ఈ Samsung Galaxy S26 FE మొబైల్కు సంబంధించిన వెనక భాగం వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో నిలువుగా అమర్చిన మూడు ప్రత్యేకమైన కెమెరా సెటప్లను కలిగి ఉంటుంది. కెమెరా మాడ్యూల్ ప్రత్యేకమైన పీల్ షేపులో ఉండి బ్యాక్ ప్యానెల్కు చక్కగా లుక్ను అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా సాంసంగ్ తన మునుపటి డిజైన్ లాంగ్వేజ్కు పెద్దగా మార్చకుండా మరింత ప్రీమియం ఫినిషింగ్తో ఈ మొబైల్ ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ డిజైన్ చూడడానికి గత మోడల్స్ కంటే ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం..
ఇటీవలే ఈ Samsung Galaxy S26 FE స్మార్ట్ఫోన్ ప్రముఖ బెంచ్మార్కింగ్ వెబ్సైట్ గీక్బెంచ్ లో కూడా కనిపించింది.. ఇక ఇందులో పేర్కొన్న ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన ఎక్సినోస్ 2500 (Exynos 2500) ప్రాసెసర్ను అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్లో కంపెనీ గరిష్టంగా 8GB ర్యామ్ లభించే విధంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ లేటెస్ట్ వెర్షన్, శామ్సంగ్ వన్ యూఐతో రన్ అవుతుంది.. గతంలో సాంసంగ్ గ్యాలక్సీ s25 fe మోడల్ ను సెప్టెంబర్ 2025లో విడుదల చేశారు. కాబట్టి ఈ సరికొత్త గెలక్సీ ఎస్ 26 ఎఫ్ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ నెలలోనే విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కంపెనీ ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను అతి త్వరలోనే చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook