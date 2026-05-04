Samsung Galaxy S27: సామ్‌సంగ్ ఫ్యాన్స్‌కు క్రేజీ న్యూస్.. 6 ఏళ్ల తర్వాత మారనున్న గెలాక్సీ S27 డిజైన్!

Samsung Galaxy S27 Design Leaks: సామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ S27 సిరీస్‌లోని డిజైన్‌లో అనేక మార్పులు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను కంపెనీ త్వరలోనే వెల్లడించే ఛాన్స్‌లు కూడా ఉన్నాయి. అయితే, ఇటీవలే లీక్‌ అయిన డిజైన్‌ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : May 4, 2026, 04:28 PM IST

Samsung Galaxy S27 Design Leaks: స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రపంచంలో అగ్రగామిగా ఉన్న సామ్‌సంగ్ కంపెనీ ప్రతి ఏడాది అద్భుతమైన మొబైల్స్‌ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే తన ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్ గెలాక్సీ S డిజైన్‌లో త్వరలోనే కొన్ని కీలక మార్పులు చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత సాంసంగ్‌ కంపెనీ త్వరలో రాబోయే గెలాక్సీ S27 సిరీస్‌తో అద్భుతమైన మార్పులు చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ సిరీస్‌కి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోస్‌ కూడా ఇటీవలే సోషల్ మీడియాల్లో లీక్‌ అయ్యాయి. దీనిని బట్టి చూస్తే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సీరీస్‌ చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

గెలాక్సీ S27 సిరీస్‌లో అత్యంత కీలకమైన వెనక భాగంలో ఊహించని మార్పులు ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఫ్లోటింగ్ లెన్స్ బైబై చెబుతూ..సామ్‌సంగ్ ఈసారి హారిజాంటల్ కెమెరా ఐలాండ్‌ను తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది చూడడానికి అచ్చం.. గూగుల్ పిక్సెల్ (Google Pixel) ఫోన్ల కెమెరా మాడ్యూల్‌ను పోలి ఉంటుందని తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ డిజైన్ మార్పు ఫోన్‌కు మరింత గుర్తింపు తీసుకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

మాగ్నెటిక్ యాక్సెసరీస్ (Magnetic Accessories) సదుపాయాన్ని మరింత మెరుగుపరుచుకోవడానికి డిజైన్‌లో మార్పులు తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ టెక్నాలజీని మరింత అద్భుతంగా మెరుగుపరిచేందుకు ఈ డిజైన్‌ను తీసుకు రాబోతోంది. అలాగే ఫోన్ వెనుక భాగంలో మాగ్నెటిక్ కాయిల్స్‌ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. లీకైన కాన్సెప్ట్ చిత్రాల్లో కెమెరా ఐలాండ్‌లో మూడు కెమెరా సెన్సార్లు ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా అల్ట్రా  మోడల్స్‌లో నాలుగు కెమెరాలు ఉండే ఛాన్స్‌లు కూడా ఉన్నాయి. 

ఒకవేళ సామ్‌సంగ్ కంపెనీ ఇదే డిజైన్‌ను ఫైనల్ చేస్తే.. నాలుగు కెమెరాలను ఆ ఐలాండ్‌లో ఎలా పెడతారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే, కంపెనీ దీనిపై ఇప్పటికీ ఎలాంటి అధికారక ప్రకటన కూడా చేయలేదు. అతి త్వరలోనే దీనికి సంబంధించిన ప్రకటనతో పాటు ఇతర అన్ని వివరాలను కూడా వెల్లడించే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ డిజైన్‌ సిరీస్‌ విడుదలైతే.. అద్భుతంగా సక్సెస్‌ అవుతుంది. 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Samsung Galaxy S27Galaxy S27 LeaksSamsung S27 DesignPixel-style Camera

