Samsung Launches Galaxy Card: దిగ్గజ టెక్ కంపెనీ Samsung డిజిటల్ ఫైనాన్స్ రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి నాంది పలికింది.. ప్రముఖ యాపిల్ కార్డ్కు గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు.. అమెరికా మార్కెట్లో తన మొట్టమొదటి ఫ్లాగ్షిప్ క్రెడిట్ కార్డు Samsung Galaxy Cardను జూలై 20న అధికారికంగా విడుదల చేసింది.. గ్లోబల్ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం Barclays US Consumer Bank భాగస్వామ్యంతో.. Visa నెట్వర్క్పై సాంసంగ్ ఈ కార్డును వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అయితే, ఈ కార్డ్కు సంబంధించిన ఆఫర్స్తో పాటు అన్ని వివరాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
జీరో యాన్యువల్ ఫీజు..
ఈ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా అనేక అద్భుతమైన ఆఫర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ కార్డుపై ఎలాంటి Annual Fee లేకుండా లైఫ్టైమ్ ఫ్రీతో లభిస్తోంది.. డిజిటల్ వినియోగం కోసం వర్చువల్ కార్డ్తో పాటు, చేతిలో పట్టుకుంటే ఎంతో ప్రీమియం లుక్ ఇచ్చే మెటల్ ఫిజికల్ కార్డ్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు. Samsung స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారులు అత్యంత సులభంగా చెల్లింపులు చేసుకునేలా.. దీనిని Samsung Walletతో అటాచ్ లేకుండా వినియోగించుకోవచ్చని కంపెనీ తెలిపింది..
క్యాష్బ్యాక్లు, భారీ ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే..
Samsung గెలాక్సీ కార్డ్ వినియోగదారులకు అనేక రకాల ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. సాంసంగ్ అధికారిక స్టోర్లతో పాటు వెబ్సైట్లలో ప్రొడక్ట్స్ కొనుగోలు చేసేవారికి ఈ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు 5 శాతం వరకు స్పెషల్ క్యాష్బ్యాక్ కూడా లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా సాంసంగ్ వాలెట్ ద్వారా చేసే ప్రతీ కాంటాక్ట్లెస్ బిల్పై ఏకంగా 3 శాతం వరకు క్యాష్బ్యాక్ పొందవచ్చని కంపెనీ వెల్లడించింది. దీంతో పాటు నెట్ఫ్లిక్స్, డిస్నీ ప్లస్ వంటి పాపులర్ స్ట్రీమింగ్ బిల్ పేమెంట్స్పై 2 శాతం వరకు క్యాష్బ్యాక్ కూడా లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఇతర సాధారణ రోజువారీ ఖర్చులన్నింటిని ఈ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి 1 శాతం క్యాష్బ్యాక్ కూడా పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ కార్డుపై రూ.16,000 పైగా వెల్కమ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. కార్డు పొందిన తొలి 90 రోజుల్లో సుమారు రూ. 1.67 లక్షల వరకు ఖర్చు చేసే వినియోగదారులకు సుమారు రూ.16,700 వరకు సైన్-అప్ బోనస్గా ఉచితంగా లభిస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది.
భారత్లో ఎప్పుడు విడుదల?
ప్రస్తుతానికి ఈ Samsung Galaxy Card కేవలం యునైటెడ్ స్టేట్స్ (US) వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులోకి వచ్చింది. భారతదేశంలో దీని విడుదలకు సంబంధించి కంపెనీ ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదని తెలుస్తోంది.. అయితే, భారతీయ వినియోగదారులు సాంసంగ్ ఇప్పటికే భారత్లో Axis Bank భాగస్వామ్యంతో Samsung Axis Bank Credit Cardను విజయవంతంగా లాంచ్ చేసింది. దీని ద్వారా సాంసంగ్ వస్తువులపై ఏకంగా 10 శాతం వరకు క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుండటం విశేషం.
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