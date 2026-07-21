Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /టెక్నాలజీ
  • /Appleకి గట్టి పోటీగా సాంసంగ్ గెలాక్సీ కార్డ్‌.. భారీ క్యాష్‌బ్యాక్‌లు, బిగ్ ఆఫర్లు!

Appleకి గట్టి పోటీగా సాంసంగ్ గెలాక్సీ కార్డ్‌.. భారీ క్యాష్‌బ్యాక్‌లు, బిగ్ ఆఫర్లు!

Samsung Launches Galaxy Card: అమెరికాలో సాంసంగ్‌ కంపెనీ స్పెషల్ గెలాక్సీ కార్డ్‌ను విడుదల చేసింది. దీనిని అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, ఈ కార్డ్‌కి సంబంధించిన బెనిఫిట్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 21, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:56 PM IST
Appleకి గట్టి పోటీగా సాంసంగ్ గెలాక్సీ కార్డ్‌.. భారీ క్యాష్‌బ్యాక్‌లు, బిగ్ ఆఫర్లు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Appleకి గట్టి పోటీగా సాంసంగ్ గెలాక్సీ కార్డ్‌.. భారీ క్యాష్‌బ్యాక్‌లు, బిగ్ ఆఫర్లు!
Samsung Galaxy Card3 min ago
2
TET Notification9 min ago
3
Siddipet32 min ago
4
vemulawada47 min ago
5
Mamitha Baiju1 hr ago