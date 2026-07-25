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సినిమా ఫక్కీలో స్కెచ్.. సిద్ధిపేట ఆసుపత్రి నుంచి ఖైదీ పరార్!

Siddipet News: సిద్ధిపేట జిల్లా కేంద్రంలో శనివారం ఒక ఊహించని ఘటన చోటుచేసుకుంది. బైక్ దొంగతనాల కేసులో రిమాండ్‌లో ఉన్న నిందితుడు సాయికుమార్, ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి నుంచి పోలీసుల కళ్లుగప్పి పరారయ్యాడు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 25, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:40 PM IST
సినిమా ఫక్కీలో స్కెచ్.. సిద్ధిపేట ఆసుపత్రి నుంచి ఖైదీ పరార్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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