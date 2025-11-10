English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Budget Phones: రూ. 10,000 తక్కువ బడ్జెట్‌లో 5000mAH బ్యాటరీ ఉన్న టాప్ 5 స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు ఇవే..

Smart Phones Under 10000: రూ. 10,000 లోపు 5000mAh బ్యాటరీ కలిగిన టాప్ 5 స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు ఇక్కడ ఉన్నాయి. చాలా తక్కువ ధరకే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో అద్భుతమైన ఫీచర్లను మీరు కనుగొనవచ్చు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 10, 2025, 04:25 PM IST

Smart Phones Under 10000: మీరు  రూ.10,000 లోపు బడ్జెట్‌తో మొబైల్ కొనాలనుకుంటున్నారా? 2025లో అనేక బ్రాండ్లు పెద్ద బ్యాటరీలు, శక్తివంతమైన డిస్ప్లేలు, బలమైన పనితీరుతో రూ. 10,000 లోపు 5G ఫోన్‌లను అందిస్తున్నాయి. మీరు ఎక్కువ కాలం ఉండే, ప్రీమియంగా కనిపించే ఫోన్‌ను కొనాలనుకుంటే, ఇక్కడ ఒక మంచి ఎంపిక ఉంది. రూ. 10,000 లోపు 5000mAh బ్యాటరీ కలిగిన టాప్ ఐదు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Xiaomi Redmi 13C 5G: షియోమీ రెడ్‌మీ 13C 5G ధర రూ.9,999 ఉండగా.. అది 5G కనెక్టివిటీతో వస్తుంది. గొరిల్లా గ్లాస్ 3 ద్వారా 6.74-అంగుళాల 90Hz IPS LCD డిస్ప్లేతో ఇది మన్నిక, మృదువైన విజువల్స్‌ను అందిస్తుంది. MediaTek Dimensity 6100+ (6nm) చిప్‌సెట్ ద్వారా ఆధారితమైన ఈ ఫోన్, లీనమయ్యే అనుభవం కోసం MIUI 14తో Android 13తో పనిచేస్తుంది. ఇది 8GB వరకు RAM, 256GB (UFS 2.2) వరకు స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. ఇది వేగవంతమైన యాప్ పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది. 50MP ప్రధాన కెమెరా పదునైన చిత్రాలను అందిస్తుంది. 18W ఛార్జింగ్‌తో దాని 5000mAh బ్యాటరీ సులభంగా పూర్తి రోజు ఉంటుంది. ఇది మూడు రంగులలో వస్తుంది. స్టార్రి బ్లాక్, ట్విలైట్ బ్లూ, స్టార్రి స్కై గ్రీన్. నమ్మకమైన పనితీరుతో 5G కనెక్టివిటీ కోసం చూస్తున్న బడ్జెట్ వినియోగదారులకు ఇది ఉత్తమ ఎంపికలలో ఒకటి.

Vivo Y28 5G: Vivo Y28 5G ధర ₹9,999. స్టైలిష్ లుక్స్‌తో శక్తివంతమైన పనితీరును అందిస్తుంది. 6.56-అంగుళాల 90Hz IPS LCD డిస్ప్లే Android 13 (Funtouch OS 13)పై నడుస్తుంది. ఇది మృదువైన మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం MediaTek Dimensity 6020 (7nm) చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ ఫోన్ 50MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా, 8MP సెల్ఫీ కెమెరా, 15W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 5000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది 8GB RAM, 128GB మెమోరీ స్టోరేజ్ కలిగి ఉంది. ఇది క్రిస్టల్ పర్పుల్, గ్లిట్టర్ ఆక్వా వంటి రెండు రంగులలో వస్తుంది.

Infonix హాట్ 50 5G: ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ 50 5G ధర రూ. 9,999. 6.7-అంగుళాల IPS LCD 90Hz డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 14 XOS 14 పై నడుస్తుంది. ఇది తాజా సాఫ్ట్‌వేర్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ పరికరం 8GB RAM, 128GB నిల్వతో వస్తుంది (1TB వరకు విస్తరించదగినది), 48MP ప్రైమరీ కెమెరా, 8MP సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 5000mAh బ్యాటరీ అద్భుతమైన శక్తిని అందిస్తుంది. IP54 రేటింగ్ దుమ్ము, నీటి నిరోధకతను అందిస్తుంది. దీని ముఖ్య లక్షణాలలో తాజా ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్, మన్నికైన, సొగసైన డిజైన్ ఉన్నాయి.

Samsung Galaxy M06 5G: శాంసంగ్ గెలాక్సీ M06 5G ధర రూ. 9,499. ఇది ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ (2.4GHz + 2GHz) ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. 6.7-అంగుళాల HD+ PLS LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ 6GB RAM, 128GB నిల్వతో వస్తుంది. దీనిని 1.5TB వరకు విస్తరించవచ్చు. ఈ ఫోన్ మల్టీ టాస్కింగ్, సోషల్ మీడియా వినియోగానికి అనువైనది. ఈ ఫోన్ 50MP + 2MP వెనుక కెమెరా సెటప్, 8MP ముందు కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది. దీని 5000mAh బ్యాటరీ రోజంతా ఉంటుంది. 

Itel కలర్ ప్రో 5G: ఐటెల్ కలర్ ప్రో 5G భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత సరసమైన 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో ఒకటి. రూ. 8,999 ధరకే ఇది అందుబాటులో ఉంది. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6080 (6nm) ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. ఆండ్రాయిడ్ 13 (ఐటెల్ OS 13) పై నడుస్తుంది. ఈ పరికరం 6.56-అంగుళాల 90Hz IPS LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది స్క్రోలింగ్, గేమింగ్‌ను సున్నితంగా చేస్తుంది. ఇది 128GB నిల్వ, 6GB RAMని కలిగి ఉంది. ఇది అద్భుతమైన మల్టీ టాస్కింగ్‌ను అందిస్తుంది. 50MP వెనుక కెమెరా, 8MP ముందు కెమెరా పగటిపూట మంచి పనితీరును అందిస్తాయి. మీరు 5000mAh బ్యాటరీ, 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో ఎక్కువ గంటలు వినియోగాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. ఇది రెండు రంగులలో లభిస్తుంది - రివర్ బ్లూ, లావెండర్ ఫాంటసీ .

budget phonesBudget smartphonesXiaomi Redmi 13C 5GVivo Y28 5GSmart Phones Under 10000

