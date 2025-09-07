English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Amazon Sale: అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్లపై మైండ్‌ బ్లోయింగ్ డిస్కౌంట్లు.. ఇంకా EMI ఆఫర్లు కూడా..!

Amazon Sale Huge Discounts: మీరు కొత్త స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా..? అయితే అతి త్వరలో ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ అతిపెద్ద వార్షిక సేల్ ఈవెంట్ (Amazon Sale Offers) ప్రారంభించనుంది. అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2025 సేల్ సెప్టెంబర్ 23న స్టార్ట్ కాబోతుంది. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 7, 2025, 05:53 PM IST

Amazon Sale: అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్లపై మైండ్‌ బ్లోయింగ్ డిస్కౌంట్లు.. ఇంకా EMI ఆఫర్లు కూడా..!

Amazon Great Indian Festival Sale: మీరు కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2025 సేల్ సెప్టెంబర్ 23 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ సేల్‌లో హై-ఎండ్, మిడ్-రేంజ్, తక్కువ ధరల స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై సేల్స్‌ను అమెజాన్ వెల్లడించింది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కస్టమర్లు వివో V60, వన్‌ప్లస్ 13, శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 అల్ట్రా, ఐఫోన్ 15, ఐక్యూ Z10x వంటి ఫోన్‌లను సాధారణ ధర కంటే చాలా తక్కువకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇక అమెజాన్ ప్రైమ్ సభ్యులు ఈ సేల్‌కు ముందుగానే యాక్సెస్ పొందుతారు. 

స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై 40 శాతం వరకు తగ్గింపు ఉంటుంది. ఎస్‌బీఐ డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులతో 10 శాతం తక్షణ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. పాత ఫోన్‌ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేస్తే మరింత ఆదా చేసుకోవచ్చు. అలాగే 24 నెలల వరకు వడ్డీ లేని ఈఎంఐ (Free EMI) ఆప్షన్ కూడా ఉంది. 

స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆఫర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే..
* అమెజాన్ సేల్‌లో అల్ట్రా-ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై భారీ తగ్గింపులు లభిస్తాయి. రూ.50 వేల కంటే తక్కువ ధరలో వన్‌ప్లస్ 13, వన్‌ప్లస్ 13s, ఐక్యూ 13 5G, శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 అల్ట్రా, శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 6 వంటి ఫోన్‌లపై అద్భుతమైన ఆఫర్లు ఉన్నాయి. 

* అంతేకాకుండా, వివో X200, వివో X200 FE, టెక్నో ఫాంటమ్ V ఫోల్డ్ 2, మోటోరోలా రెజర్ 60 అల్ట్రా, రియల్‌మి జీటీ 7 ప్రో, షావోమీ 15 వంటి ఫోన్‌లపై కూడా గొప్ప డీల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ సేల్‌లో ఈ హై-ఎండ్ ఫోన్‌లను తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు.

* ఇక ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు రూ.30 వేల నుంచి రూ.50 వేల మధ్య ధరల్లో లభిస్తాయి. ఐఫోన్ 15, వన్‌ప్లస్ 13R, ఐక్యూ నియో 10, వివో V60, ఒప్పో రెనో 14 వంటి ఫోన్‌లను తక్కువ ధరలో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ సేల్‌లో ఈ ఫోన్‌లపై ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

* మిడ్-రేంజ్ కేటగిరీలోని ఫోన్‌లపై అద్భుతమైన ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వన్‌ప్లస్ నార్డ్ సీఈ 5, ఐక్యూ నియో 10ఆర్, శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ55, ఐక్యూ జెడ్10ఆర్, వన్‌ప్లస్ నార్డ్ 5 వంటి ఫోన్లు ఈ ఆఫర్లలో ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ల ధరలు 15 వేల నుంచి 30 వేల రూపాయల మధ్య ఉంటాయి. 

* అలాగే, 15 వేల రూపాయల కంటే తక్కువ ధర ఉన్న ఫోన్లు బడ్జెట్ విభాగంలోకి వస్తాయి. రెడ్‌మి ఏ4 5జీ, రియల్‌మి నార్జో 80 లైట్ 5జీ, శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎమ్36 5జీ, ఐక్యూ జెడ్10ఎక్స్ 5జీ, ఐక్యూ జెడ్10 లైట్ 5జీ వంటి ఫోన్లపై కూడా డిస్కౌంట్లు ఉన్నాతాయి. మంచి ఫీచర్లతో, సరసమైన ధరల్లో ఈ ఫోన్లను సొంతం చేసుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయం.

Also Read: Japan Political Twist: జపాన్‌లో రాజకీయ కలకలం.. పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలతో ప్రధాని పదవికి షిగెరు ఇషిబా రాజీనామా  

Also Read: OPPO F27 Pro Plus: బెస్ట్ వాటర్ ప్రూఫ్ ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా..? ఒప్పో F27 ప్రో ప్లస్ మీ కోసమే.. అతి తక్కువ బడ్జెట్‌లో అదిరిపోయే ఫీచర్స్‌..!

