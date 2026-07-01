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Redmi K90 Ultra: 8550mAh భారీ బ్యాటరీతో Redmi కొత్త ఫోన్ లాంచ్.. ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే!

Redmi K90 Ultra Launch: భారత మార్కెట్‌లోకి రెడ్‌మి K90 అల్ట్రా (Redmi K90 Ultra) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 8550mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 01, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:23 PM IST
Redmi K90 Ultra: 8550mAh భారీ బ్యాటరీతో Redmi కొత్త ఫోన్ లాంచ్.. ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Redmi K90 Ultra: 8550mAh భారీ బ్యాటరీతో Redmi కొత్త ఫోన్ లాంచ్.. ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే!
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