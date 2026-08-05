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రికార్డ్ బ్రేకింగ్ ఫీచర్లతో Redmi K100 Pro సిరీస్ లాంచ్.. మార్కెట్‌లో కాకరేపుతున్న ఫీచర్లు!

Redmi K100 Pro Series: భారత మార్కెట్‌లోకి Redmi K100 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సిరీస్‌ను కంపెనీ అద్భుతమైన మోడల్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 05, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:51 PM IST
రికార్డ్ బ్రేకింగ్ ఫీచర్లతో Redmi K100 Pro సిరీస్ లాంచ్.. మార్కెట్‌లో కాకరేపుతున్న ఫీచర్లు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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