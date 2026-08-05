Redmi K100 Pro Series Telugu News: ప్రసిద్ధ మొబైల్ తయారీ సంస్థ Redmi తన ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్ Redmi K100 Proను మార్కెట్లో విడుదల చేయడానికి రంగం సిద్ధం చేసింది. మైక్రోబ్లాగింగ్ వేదిక వైబో (Weibo)లో Redmi షేర్ చేసిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సిరీస్ను ఆగస్టు 11న చైనాలో అధికారికంగా లాంచ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ సిరీస్లో Redmi K100 Proతో పాటు Redmi K100 Pro Max అనే రెండు ప్రీమియం మోడల్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
Redmi K100 Pro స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ ఆక్టా-కోర్ కస్టమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 వి-సిరీస్ (Custom Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series) చిప్సెట్తో పనిచేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. గేమింగ్ అనుభవాన్ని పెంచేందుకు ఇందులో ప్రత్యేకమైన AI గేమింగ్ గ్రాఫిక్స్ చిప్, Raging Engine సాంకేతికతను కూడా కంపెనీ అందించింది. కంపెనీ ఇంటర్నల్ పరీక్షల్లో (Internal Testing) ఈ ఫోన్ AnTuTu బెంచ్మార్కింగ్ ప్లాట్ఫారమ్పై ఏకంగా 40,95,000 కంటే ఎక్కువ స్కోర్ను సాధించడం విశేషం..
ఫోన్ అధికంగా వేడెక్కకుండా ఉండేందుకు థర్మల్ మేనేజ్మెంట్ కోసం 3D సర్క్యులేటింగ్ కోల్డ్ పంప్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇది భారీ గేమింగ్తో పాటు మల్టీటాస్కింగ్ సమయంలో ఫోన్ను వేగంగా కూల్ అవుతుంది.. అలాగే Redmi K100 Pro మోడల్లో 6.59 అంగుళాల ఫ్లాట్ డిస్ప్లే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది 185Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది.
వెనుక వైపు రెక్టాంగ్యులర్ మోడ్యూల్లో LED ఫ్లాష్తో కూడిన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. దీని విశేషమేమిటంటే.. ఈ కెమెరా ఐలాండ్పై ప్రముఖ ఆడియో బ్రాండ్ Sound by Bose బ్రాండింగ్ కూడా రాబోతోంది.. ఫోన్ కుడి వైపున పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ రాకర్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇప్పటికే చైనాలో ఈ ఫోన్కు సంబంధించిన విక్రయాల ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభమయ్యాయి.
రెడ్మి K100 ప్రో మాక్స్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వివరాల్లోకి.. ఈ టాప్ వేరియంట్ Redmi K100 Pro Max కేబర్నెట్ రెడ్ (Cabernet Red) కలర్ ఆప్షన్లో మెటల్ ఫ్రేమ్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది 6.9 అంగుళాల పెద్ద OLED డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఏకంగా 9,000 mAh భారీ బ్యాటరీ ఉండే అవకాశం ఉందని సమాచారం. చైనా లాంచ్ తర్వాత ఈ సిరీస్ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో Poco F9 Proతో పాటు Poco F9 Ultra పేర్లతో రీబ్రాండ్ అయి రీలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
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