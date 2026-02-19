English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Vivo X300 Fe త్వరలో లాంచ్‌ కాబోతోంది.. ఫీచర్స్‌, విడుదల తేది లీక్‌..

Vivo X300 Fe త్వరలో లాంచ్‌ కాబోతోంది.. ఫీచర్స్‌, విడుదల తేది లీక్‌..

Vivo X300 Fe Launch Date In India: భారత మార్కెట్‌లోకి వివో X300 FE మొబైల్‌ త్వరలో లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 19, 2026, 01:01 PM IST

Vivo X300 Fe త్వరలో లాంచ్‌ కాబోతోంది.. ఫీచర్స్‌, విడుదల తేది లీక్‌..

Vivo X300 Fe Launch Date: ప్రముఖ చైనీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ వీవో మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల చేయబోతోంది.. దీనిని కంపెనీ వివో X300 FE మొబైల్‌ పేరుతో విడుదల చేయబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ కూడా లీక్‌ అయ్యాయి. దీని బట్టి చూస్తే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో లాంచ్‌ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

ఈ వివో X300 FE స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ వివో S50 ప్రో మినీకి రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్‌గా విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనిని వీవో కంపెనీ త్వరలో భారత్‌లో కూడా విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. టిప్‌స్టర్ అన్విన్ (@ZionsAnvin) తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ Vivo X300 FE స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మొత్తం రెండు స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ 256GB స్టోరేజ్‌తో పాటు 512GB స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో విడుదల చేసేందుకు కంపెనీ సిద్ధమైన్నట్లు సమాచారం.. 

Vivo X300 FE స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన మోడల్‌ నెబంర్‌ బెంచ్‌మార్కింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ Geekbenchలో కూడా నమోదు చేశారు. అయితే, ఇది మార్కెట్‌లోకి V2537 మోడల్ నంబర్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది. అంతేకాకుండా  సింగిల్-కోర్ పరీక్షలో 2,701 పాయింట్లు సాధించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు ఈ మొబైల్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 Gen 5 ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది. అలాగే ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో పాటు 90W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు Wi-Fi, బ్లూటూత్‌తో పాటు NFC వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్‌తో లభిస్తోంది. 

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ గత ఏడాది డిసెంబర్‌లో చైనాలో విడుదల చేసిన Vivo S50 Pro Mini రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్‌గా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కూడా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 6.31-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది Android 16 ఆధారంగా OriginOS 6 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది. ఇది మోస్ట్ వపర్‌ఫుల్ 6,500 mAh బ్యాటరీతో పాటు 40 W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే వెనక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ ప్రధాన కెమెరాతో లభిస్తోంది.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Vivo X300Vivo X300 ProVivo X300 Pro NewsVivo X300 Pro Price

