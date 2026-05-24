Soundcore Liberty 5 Pro Max Earbuds: ప్రముఖ ఆడియో పరికరాల తయారీ సంస్థ అంకర్ తన సౌండ్ కోర్ బ్రాండ్ కింద సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ వైర్లెస్ ఇయర్బడ్స్ సౌండ్కోర్ లిబర్టీ 5 ప్రో (Soundcore Liberty 5 Pro), లిబర్టీ 5 ప్రో మాక్స్ (Liberty 5 Pro Max) అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అధునాతన డిజైన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇందులో కేసు పైనే ప్రత్యేకమైన టచ్ స్క్రీన్ డిస్ప్లేను కూడా అందించారు. అలాగే ఇది అద్భుతమైన ప్రీమియం ఆడియోతో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. అయితే ఇయర్బడ్స్ కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ ఇయర్బడ్స్లో కంపెనీ అద్భుతమైన Thus AI చిప్సెట్ను వినియోగించినట్లు తెలుస్తోంది. సాధారణ ఇయర్బడ్స్తో పోలిస్తే.. ఇది అత్యంత వేగవంతమైన డేటాను ప్రాక్సింగ్ చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా రెండు మోడల్స్ లు ఎనిమిది మైక్రోఫోన్లతో పాటు రెండు బోన్ కండక్షన్ సెన్సార్లు అందుబాటులో ఉన్నట్టు కంపెనీ తెలిపింది. ఇవి శబ్ద కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు ఎంతగానో సహాయ పడతాయి. అంతేకాకుండా అత్యంత స్పష్టమైన వాయిస్ కాల్ను అందిస్తాయి. అలాగే ఈ ఇయర్బడ్స్ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ సర్టిఫికేషన్ కూడా సొంతం చేసుకోవడం విశేషం..
ఈ ఇయర్బడ్స్లో అద్భుతమైన చార్జింగ్ కేస్ ను అందిస్తున్నారు. లిబర్టీ 5 ప్రో మోడల్లో 0.96 అంగుళాల చిన్న స్క్రీన్ ను అందుబాటులో ఉంచగా.. ప్రత్యేకమైన ప్రీమియం మోడల్ అయిన లిబర్టీ ఫైవ్ ప్రో మ్యాక్స్ లో ఏకంగా 1.78 అంగుళాల పూర్తి స్థాయి అమోలెడ్ (AMOLED) టచ్స్క్రీన్ డిస్ప్లేను అందించినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది దీనివల్ల వినియోగదారులు తమ మొబైల్ ఫోన్ తీసే అవసరం లేకుండా కేస్ స్క్రీన్ ద్వారా యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ (ANC) తో పాటు ఈక్వలైజర్ సెట్టింగ్స్, బ్లూటూత్ పెయిరింగ్ వంటి పలు ఫీచర్లను ఎంతో సులభంగా నియంత్రించవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఇందులో కంపెనీ ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఫీచర్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
ప్రోడక్టివిటీని పెంచేందుకు లిబర్టీ ఫైవ్ ప్రో మాక్స్ మోడల్లో AI నోట్ టేకర్ ఫీచర్ని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది ఆఫీస్ మీటింగ్ లేదా ముఖ్యమైన సంభాషణల సమయంలో చార్జ్ కేసును డబుల్ టాప్ చేయడం వల్ల వాయిస్ రికార్డును ఎంతో సులభంగా ఆన్ చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇందులో ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా ఇది రికార్డు టెక్స్ట్గా మార్చడమే కాకుండా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు.. గుర్తించి సమ్మరీని అందించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
అలాగే రెండు మోడల్లలో రియల్ టైం ఏ వాయిస్ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల వివిధ భాషల్లో మాట్లాడుతున్న వారిని గుర్తించి మన భాషలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఇయర్బడ్స్ 9.2mm డ్రైవర్లు, డాల్బీ అట్మోస్ స్పేషియల్ ఆడియోను సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ కేస్ ను దాదాపు 5 నిమిషాల పాటు చార్జింగ్ చేస్తే నాలుగు గంటల వరకు వాడుకోవచ్చు. ఇక దీని ధర వివరాల్లోకి వెళితే ఇది రూ.14 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. హై ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ.19 వేల నుంచి అందుబాటులో ఉంది..
