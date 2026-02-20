Tata Punch Ev Facelift 2026 Range Telugu: భారత మార్కెట్లోకి టాటా మోటార్స్ తమ కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ కారును విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ 2026 పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. గత అన్ని మోడల్స్తో పోలిస్తే ఈ కొత్త వెర్షన్ లో ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది అంతేకాకుండా డిజైన్ పరంగా కూడా ఎన్నో రకాల మార్పులను తీసుకువచ్చారు. అయితే, ఈ కారుకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ లాంచింగ్లో భాగంగా అత్యంత ఆకర్షణీయమైన అంశం ఏంటంటే.. ఈ కార్ పై టాటా కంపెనీ లైఫ్ టైమ్ బ్యాటరీ వారంటీని అందించింది. అంటే, ఈ కారు కొనుగోలు చేసే వారికి అన్లిమిటెడ్ కిలోమీటర్ల బ్యాటరీ వారంటీ అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఇలాంటి ఆఫర్ ఇవ్వడం ఇదే మొదటిసారి..కొత్త పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్లో 40kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ బ్యాటరీని అందిస్తోంది. దీనిని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 355 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీ నందించగలుగుతుంది. ARAI సర్టిఫికేషన్ ప్రకారం దీని రేంజ్ 468 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంది.. అంతేకాకుండా ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది.. 26 నిమిషాల్లో 20 నుంచి 80 శాతం వరకు చార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
ఇక ఈ కారులో ఉన్న ప్రత్యేకమైన ఫీచర్ల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ESP, ISOFIX మౌంట్స్ స్టాండర్డ్గా వస్తున్నాయి. అలాగే ఇందులో 360-డిగ్రీ సరౌండ్ వ్యూ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు బ్లైండ్ స్పాట్ వ్యూ మానిటర్, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ వంటి ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఇందులో హిల్ అసెంట్, డిసెంట్ కంట్రోల్ వంటి ప్రీమియం టీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇక దీనికి సంబంధించిన డిజైన్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది LFP ప్రిస్మాటిక్ సెల్స్ బ్యాటరీ టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని డిజైన్ చూస్తే.. చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.
టాటా మోటార్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శైలేష్ చంద్ర మాట్లాడుతూ.. రూ.12 లక్షల లోపు కార్ల విభాగంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విక్రయాలు పెంచడమే లక్ష్యంగా ఈ కారును రూపొందించినట్లు తెలిపారు. సరైన ధరతో పాటు అద్భుతమైన మైలేజీ రేంజ్ తో ఈ కారు అందుబాటులోకి వచ్చిందని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ కారు మధ్య తరగతి ఈవీ ప్రియులకు ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా భావించవచ్చు.
