English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tata Sumo Model 2025: చీప్ ధరకే టాటా సుమో రీ లాంచ్.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌ మాములుగా లేదు..

Tata Sumo Model 2025: మార్కెట్లో ఒకప్పుడు అద్భుతమైన ప్రజాధరణ పొందిన టాటా సుమో మళ్లీ విడుదల కాబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం ఇంటీరియర్‌తో విడుదల అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ సుమోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 6, 2025, 11:03 AM IST

Trending Photos

Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Radhika Apte
Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లోతో రూ.32 లక్షలు ఎలా పొందొచ్చు?
6
Old 20 Note India
Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లోతో రూ.32 లక్షలు ఎలా పొందొచ్చు?
Samantha: సమంత స్థానంలో రష్మిక.. వెనకాల ఇంత కథ జరిగిందా..!
6
Rashmika Mandanna Replaces Samantha
Samantha: సమంత స్థానంలో రష్మిక.. వెనకాల ఇంత కథ జరిగిందా..!
Gold Rate: సగానికి సగం పడిపోనున్న బంగారం ధర.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోకండి..10 గ్రాములు ఎంతంటే..!
7
Diwali Gold Price
Gold Rate: సగానికి సగం పడిపోనున్న బంగారం ధర.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోకండి..10 గ్రాములు ఎంతంటే..!
Tata Sumo Model 2025: చీప్ ధరకే టాటా సుమో రీ లాంచ్.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌ మాములుగా లేదు..

Tata Sumo Model 2025 In Telugu: దేశవ్యాప్తంగా టాటా మోటార్స్ విడుదల చేసే కార్లకు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. హై సేఫ్టీ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల చాలామంది టాటా కార్లను కొనుగోలు చేసేందుకే ఆసక్తి చూపుతూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా అత్యంత తక్కువ ధరల్లో విడుదలయ్యే టాటా ఎస్ యు వి లను చాలామంది ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. టాటా మోటార్స్‌కు మంచి హైపు తీసుకొచ్చిన టాటా సుమో కొత్త మోడల్‌లో మరోసారి రీ లాంచ్ కాబోతోంది. గతంలో టాటా కంపెనీ ఆకస్మికంగా సుమోను నిలిపివేసిన సంగతి తెలిసిందే.. అయితే దీనిని అత్యద్భుతమైన డిజైన్‌తో మళ్లీ విడుదల చేయడం విశేషం. ఈ  కొత్త టాటా సుమోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో కొత్త టాటా సుమోకు సంబంధించిన అనేక ఫోటోలు వైరల్‌గా అవుతున్నాయి. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి.. దీనిని కంపెనీ సెవెన్ సీటర్ కెపాసిటీతో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆకట్టుకునే డిజైన్తో అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. టాటా కంపెనీ త్వరలోనే ఈ సుమో కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల మార్కెట్లోకి విడుదలైన టాటా హరిహర కంటే అద్భుతమైన లుక్కులో విడుదల అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

టాటా సుమో ఫ్రంట్ భాగంలో బోల్డ్ ఫ్రంట్ గ్రిల్, DRL లతో కూడిన కొత్త LED హెడ్‌లైట్‌లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ కారులోని చక్రాలు 20 అంగుళాల పాటు ఉండే అవకాశాలున్నాయి. సుమో లోపలి భాగం కూడా చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఏడుగురు కూర్చుని సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందని సమాచారం.. ఇక ఈ సుమో 4×4 సామర్థ్యంతో అందుబాటులోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అంటే ఈ సుమో ద్వారా ఆఫ్రౌటింగ్ ప్రయాణాలు కూడా మరింత సులభతరం అవుతాయి. అలాగే ఎక్కువగా కొండ ప్రాంతాల్లో నివసించే వారికి ప్రయాణాలు సులభతరం అయ్యేందుకు ఈ కారు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.

Also Read: Yamaha Rx100 Relaunch: గుడ్ న్యూస్.. మళ్లీ మార్కెట్‌లోకి RX100 లాంచ్.. ధర ఇతర వివరాలు లీక్..

ఇక కొత్త టాటా సుమో ఆకట్టుకునే ఇంటీరియర్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అద్భుతమైన సీటింగ్ సామర్థ్యాన్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల చూడడానికి ఇంటీరియర్ చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. ఇక నీకైనా వివరాల ప్రకారం దీని ధర రూ.10 లక్షల నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది వేరియంట్లను బట్టి ధర అందుబాటులో ఉంటుంది. హై ఎండ్ వేరియంట్ 12 లక్షలు నుంచి ప్రారంభం అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక టాటా కంపెనీ ఈ సుమోకు సంబంధించిన వివరాలను త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Also Read: Yamaha Rx100 Relaunch: గుడ్ న్యూస్.. మళ్లీ మార్కెట్‌లోకి RX100 లాంచ్.. ధర ఇతర వివరాలు లీక్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Tata Sumo 2025Tata Sumo PriceTata Sumo NewTata Sumo 2025 PriceNew Tata Sumo 2025

Trending News