Tata Sumo Model 2025: చీప్ ధరకే టాటా సుమో రీ లాంచ్.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌ మాములుగా లేదు..

Tata Sumo Model 2025 In Telugu: దేశవ్యాప్తంగా టాటా మోటార్స్ విడుదల చేసే కార్లకు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. హై సేఫ్టీ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల చాలామంది టాటా కార్లను కొనుగోలు చేసేందుకే ఆసక్తి చూపుతూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా అత్యంత తక్కువ ధరల్లో విడుదలయ్యే టాటా ఎస్ యు వి లను చాలామంది ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. టాటా మోటార్స్కు మంచి హైపు తీసుకొచ్చిన టాటా సుమో కొత్త మోడల్లో మరోసారి రీ లాంచ్ కాబోతోంది. గతంలో టాటా కంపెనీ ఆకస్మికంగా సుమోను నిలిపివేసిన సంగతి తెలిసిందే.. అయితే దీనిని అత్యద్భుతమైన డిజైన్తో మళ్లీ విడుదల చేయడం విశేషం. ఈ కొత్త టాటా సుమోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో కొత్త టాటా సుమోకు సంబంధించిన అనేక ఫోటోలు వైరల్గా అవుతున్నాయి. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి.. దీనిని కంపెనీ సెవెన్ సీటర్ కెపాసిటీతో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆకట్టుకునే డిజైన్తో అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. టాటా కంపెనీ త్వరలోనే ఈ సుమో కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల మార్కెట్లోకి విడుదలైన టాటా హరిహర కంటే అద్భుతమైన లుక్కులో విడుదల అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
టాటా సుమో ఫ్రంట్ భాగంలో బోల్డ్ ఫ్రంట్ గ్రిల్, DRL లతో కూడిన కొత్త LED హెడ్లైట్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ కారులోని చక్రాలు 20 అంగుళాల పాటు ఉండే అవకాశాలున్నాయి. సుమో లోపలి భాగం కూడా చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఏడుగురు కూర్చుని సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందని సమాచారం.. ఇక ఈ సుమో 4×4 సామర్థ్యంతో అందుబాటులోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అంటే ఈ సుమో ద్వారా ఆఫ్రౌటింగ్ ప్రయాణాలు కూడా మరింత సులభతరం అవుతాయి. అలాగే ఎక్కువగా కొండ ప్రాంతాల్లో నివసించే వారికి ప్రయాణాలు సులభతరం అయ్యేందుకు ఈ కారు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
ఇక కొత్త టాటా సుమో ఆకట్టుకునే ఇంటీరియర్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అద్భుతమైన సీటింగ్ సామర్థ్యాన్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల చూడడానికి ఇంటీరియర్ చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. ఇక నీకైనా వివరాల ప్రకారం దీని ధర రూ.10 లక్షల నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది వేరియంట్లను బట్టి ధర అందుబాటులో ఉంటుంది. హై ఎండ్ వేరియంట్ 12 లక్షలు నుంచి ప్రారంభం అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక టాటా కంపెనీ ఈ సుమోకు సంబంధించిన వివరాలను త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
