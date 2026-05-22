Tata Tiago Ev 2026 Facelift Revealed: హ్యాచ్బ్యాక్ కార్లకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా టాటా బ్రాండ్కి సంబంధించిన కార్లు ఊహించని స్థాయిలో వినియోగదారులు కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని టాటా మోటార్స్ టియాగో (Tiago)తో పాటు టియాగో ఈవీ (Tiago EV)లకు సంబంధించిన ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్స్ను ఈ నెల 28వ తేదిన మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. అయితే, ఈ మోడల్స్ లాంచ్కి ముందే ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్కి సంబంధించిన ఫోటోతో పాటు వీడియోలను కంపునీ టీజర్ విడుదల చేసింది. గత మోడల్స్తో పోలిస్తే ఈ ఇవి డిజైన్ పరంగా మరింత అద్భుతంగా, ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కొత్త టాటా టియాగోతో పాటు టియాగో ఈవీ మోడల్స్కి సంబంధించిన డిజైన్స్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటి ముందు భాగంలో ఐబ్రో-షేప్ (Eyebrow-shaped) ఎల్ఈడీ డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు (DRLs)తో పాటు కొత్త ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్లను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. పెట్రోల్ (ICE) మోడల్లో నల్లటి గ్రిల్తో పాటు ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో ఫాగ్ ల్యాంప్స్ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈవీ వెర్షన్లో బాడీ కలర్ గ్రిల్తో పాటు ఫాగ్ ల్యాంప్స్ లేని క్లీన్ బంపర్ డిజైన్ను అందిస్తున్నట్లు టీజర్లోని డిజైన్ క్లియర్గా చెబుతోంది. ఈ కారు వెనుక భాగంలో సరికొత్త కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ టెయిల్-లైట్లతో పాటు ప్రత్యేకమైన బంపర్ డిజైన్ ఈ కార్లుకు మరింత ప్రీమియం లుక్ను అందించబోతోంది. అదనంగా వీల్ ఆర్చ్లపై క్లాడింగ్, కొత్త డ్యూయల్-టోన్ అలాయ్ వీల్స్ కారుకు స్పోర్టీ లుక్కును అందిస్తాయి.
ఫీచర్స్ పరంగా ఈ బడ్జెట్ హ్యాచ్బ్యాక్లలో టాటా కంపెనీ ఒక అద్భతమైన పెద్ద అప్గ్రేట్ అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ మొట్టమొదటిసారిగా 360-డిగ్రీ కెమెరా ఫీచర్ను అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా కారు ముందు బంపర్తో పాటు సైడ్ మిర్రర్ల (ORVMs) కింద ఉన్న కెమెరా మాడ్యూల్స్ను వినియోగించి ఈ ఫీచర్ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా క్యాబిన్లో 10.25-ఇంచుల ఇన్ఫోటైన్మెంట్తో పాటు కొత్త డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఇల్యూమినేటెడ్ లోగోతో కూడిన స్టీరింగ్ వీల్ ఉండే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.. అలాగే ఇందులో కంపెనీ సెఫ్టీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇందులో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను స్టాండర్డ్గా అందించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఇందులోని పెట్రోల్ వేరియంట్ గతంలోని మోడల్స్ లాగే 1.2-లీటర్ ఇంజన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, AMT ఆప్షన్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా i-CNG వెర్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే టియాగో ఈవీకి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రస్తుతమున్న 19.2kWhతో పాటు 24kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ల సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచి మార్కెట్లోకి తీసుకు వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈవీ రేంజ్ గరిష్టంగా 293 కిలోమీటర్లు కాగా.. రాబోయే కొత్త మోడల్స్లో రేంజ్ మరింత పేరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ కార్లుకు సంబంధించిన ధరల వివరాల్లోకి వెళితే.. పెట్రోల్ ధర రూ.4.60 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై..రూ.7.68 లక్షల వరకు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈవీ మోడల్స్ రూ.7.99 లక్షల నుంచి రూ.11.14 లక్షలు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
