New Smart Phone: వివో వీ60 వర్సెస్ గూగుల్ పిక్సెల్ 9ఏ-దిమ్మతిరిగే ఫీచర్లు ఎన్నో!!

Vivo V60 5G vs Google Pixel 9a: మీరు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి ముందు కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ కోసం మా వద్ద ఓ ఉత్తేజకరమైన న్యూస్ ఉంది. వేగవంతమైన మొబైల్ టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో.. వివో V60 5G, గూగుల్ పిక్సెల్ 9a రెండూ రూ. 50,000 ధరల విభాగంలో పనితీరు, ఫీచర్లు సరసమైన ధరల వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
Vivo V60 5G ఆండ్రాయిడ్ 15-ఆధారిత Funtouch OS పై నడుస్తుంది. ఇది అత్యంత అనుకూలీకరించిన ఇంటర్ఫేస్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. మరోవైపు Pixel 9a స్టాక్ Android 15 పై పనిచేస్తుంది. గూగుల్ ఏడు సంవత్సరాల OS, భద్రత, Pixel డ్రాప్ నవీకరణలను హామీ ఇస్తుంది. దీర్ఘకాలిక సాఫ్ట్వేర్ మద్దతును నిర్ధారిస్తుంది.
Vivo V60 5G Vs Google Pixel 9a: డిజైన్, బిల్డ్
వివో వీ60 5G 7.65mm స్లిమ్ ప్రొఫైల్ను కలిగి ఉంది. మిస్ట్ గ్రే, ఆస్పిషియస్ గోల్డ్, మూన్లైట్ బ్లూ వంటి రంగు ఎంపికల్లో లభిస్తుంది. 192–201 గ్రాముల మధ్య బరువు ఉంటుంది. గూగుల్ పిక్సెల్ 9a 8.9mm వద్ద కొంచెం మందమైన బిల్డ్ను కలిగి ఉంది. 185.9 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. ఇది పిక్సెల్ పరికరాల సాధారణ మినిమలిస్ట్ డిజైన్ లాంగ్వేజ్ను ప్రతిబింబించే శాటిన్ మెటల్ ఫ్రేమ్తో కూడిన కాంపోజిట్ మ్యాట్ గ్లాస్ బ్యాక్ను కలిగి ఉంది.
Vivo V60 5G Vs Google Pixel 9a: డిస్ప్లే
Vivo V60 5G 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5,000 నిట్ల ఆకట్టుకునే పీక్ బ్రైట్నెస్తో పెద్ద 6.77-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను అందిస్తుంది. ఇది ఇన్-డిస్ప్లే ఆప్టికల్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా కలిగి ఉంది. మరోవైపు Google Pixel 9a 6.3-అంగుళాల Actua డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 120Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 2,700 nits పీక్ బ్రైట్నెస్తో పాటు ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ను అందిస్తుంది. రెండు ఫోన్లు మృదువైన రెస్పాన్సివ్ డిస్ప్లేలను అందిస్తున్నప్పటికీ.. V60 కొంచెం పెద్ద ప్రకాశవంతమైన వీక్షణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
Vivo V60 5G Vs Google Pixel 9a: కెమెరా
Vivo V60 5G దాని ట్రిపుల్ Zeiss కెమెరా సెటప్తో ఫోటోగ్రఫీలో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ఇందులో 50MP ప్రధాన OIS కెమెరా, 50MP టెలిఫోటో OIS కెమెరా, Zeiss అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. ఇది హైపర్ జూమ్, ఆరా లైట్ పోర్ట్రెయిట్, AI ఎరేస్, మ్యాజిక్ మూవ్ మరియు వెనుక, ముందు కెమెరాలలో 4K వీడియో రికార్డింగ్ వంటి AI లక్షణాలను అందిస్తుంది. స్మార్ట్ఫోన్ 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా మల్టీఫోకల్ పోర్ట్రెయిట్లను సంగ్రహిస్తుంది. ఇంతలో గూగుల్ పిక్సెల్ 9a 48MP ప్రధాన, 13MP అల్ట్రావైడ్ వెనుక కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఇది 13MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో.. కంప్యూటేషనల్ ఫోటోగ్రఫీ, సాఫ్ట్వేర్-మెరుగైన సెల్ఫీలపై దృష్టి పెడుతుంది.
వివో V60 5G వర్సెస్ గూగుల్ పిక్సెల్ 9a: బ్యాటరీ
వివో V60 5G స్లిమ్ డిజైన్ను కొనసాగిస్తూనే భారీ 6,500mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది. వివో దీనిని "6,500mAh కేటగిరీలో అత్యంత సన్నని స్మార్ట్ఫోన్" అని పేర్కొంది. ఇంతలో, పిక్సెల్ 9a 5,100mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. 23W వైర్డ్ ఛార్జింగ్, Qi వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది, వేగవంతమైన మరియు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ పరంగా సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుంది.
వివో V60 5G వర్సెస్ గూగుల్ పిక్సెల్ 9a: ప్రాసెసర్
వివో V60 5G స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది సున్నితమైన మల్టీ టాస్కింగ్, గేమింగ్ పనితీరును అందిస్తుంది. మరోవైపు Google Pixel 9a గూగుల్ టెన్సర్ G4 ప్రాసెసర్ ద్వారా 8GB RAM, 256GB వరకు నిల్వతో నడుస్తుంది. AI-ఆధారిత పనులు, Google సేవలతో సజావుగా అనుసంధానం కోసం ఆప్టిమైజ్ చేయబడింది.
Vivo V60 5G Vs Google Pixel 9a: AI ఫీచర్లు
Vivo V60 5G మెరుగైన కనెక్టివిటీ కోసం AI సూపర్లింక్, AI ఎరేస్, మ్యాజిక్ మూవ్, హైపర్ జూమ్, ఆరా లైట్ పోర్ట్రెయిట్తో సహా సమగ్ర AI ఫోటోగ్రఫీ సూట్ను కలిగి ఉంది. మరోవైపు Pixel 9a Google యొక్క జెమిని AI అసిస్టెంట్, జెమిని లైవ్ను సంభాషణ పరస్పర చర్యల కోసం, Pixel స్టూడియో, సర్కిల్ టు సెర్చ్, నైట్ సైట్, మ్యాజిక్ ఎడిటర్, కార్ క్రాష్, థెఫ్ట్ డిటెక్షన్ వంటి ఫ్రెండ్లీ AI సాధనాలతో అనుసంధానిస్తుంది. Googleకి చెందిన AI పర్యావరణ వ్యవస్థ ఫోటోగ్రఫీని దాటి ఉత్పాదకత, భద్రత వరకు విస్తరించింది.
Vivo V60 5G Vs Google Pixel 9a: ధర
భారతదేశంలో వివో వీ60 8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.36,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. 8GB + 256GB మోడల్ ధర రూ.38,999 ఉండగా.. 16GB + 512GB వేరియంట్ రూ.45,999గా ఉంది. ఇంతలో Google Pixel 9a ధర భారతదేశంలో రూ.49,999, మూడు రంగు ఎంపికలలో అందించబడుతుంది: ఐరిస్ (నీలం), అబ్సిడియన్ (నలుపు) మరియు పింగాణీ (తెలుపు).
(గమనిక: ఈ పోలికలు ప్రజలు స్మార్ట్ఫోన్లను తెలివిగా ఎంచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది ఏ బ్రాండ్ లేదా మోడల్కు అనుకూలంగా ప్రచురించిన వార్త కాదు. వినియోగదారులు తమ అవసరాలకు తగ్గట్టు స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంపిక చేసుకోండి.)
