Tech War: టెక్ సంస్థల్లో కొనసాగుతున్న లే-ఆఫ్ లు.. ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్.. అటు వార్ ఎఫెక్ట్..

Tech War: ఇంజనీరింగ్ పట్టభద్రులు సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగాలపై ఆశతో దిగ్గజ సంస్థల్లోచేరి... ఊడిన ఉద్యోగాలతో విలవిల్లాడుతున్నారు. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, యుద్ధం కారణాలతో ఏయే సంస్థలు ఉద్యోగుల్ని తొలగించాయి. చాలా మందిని రోడ్డు పాలు చేసింది. ఆధునిక ప్రపంచంలో విద్యావంతులు... ఇంజినీరింగ్ పట్టభద్రులు... ఉపాధికి దూరమై అర్థాకలితో అలమటిస్తున్నారు. అమెరికా కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న టెక్ సంస్థలు ఉద్యోగుల జీవితాలతో పరిహాసమాడుతున్నాయి. కంపెనీల కార్యకలాపాల నిర్వహణ, విస్తరణ కోసం ఇంజినీరింగ్ యువతను ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకుని... అనతి కాలంలోనే ఇంటికి పంపేస్తున్నాయి. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిందని ఉన్న ఉద్యోగులను ఇంటికి సాగనంపుతున్నాయి. 2026 కొత్త సంవత్సరపు తొలి మూడు నెలల్లోనే లక్షలాది మంది ఉపాధికి దూరమయ్యారు. కొత్త సంవత్సరంలో సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగులు రకరకాల ఊహలతో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలనుకున్నారు. ఊహించని పరిణామాలతో ఉద్యోగాలు ఊడిపోతున్నాయని తెలిసి బెంబేలెత్తిపోతున్నారు.
ప్రపంచ దేశాల్లో సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీలు కలిగి ఉన్న అమెరికా లక్షల మందిని రోడ్డు పాల్జేసింది. కార్పొరేట్ రంగంలో లే ఆఫ్ లు కొనసాగుతున్నాయి. జనవరి నెలలో ఒకలక్ష ఎనిమిది వేలమంది ఉద్యోగుల్ని టెక్ సంస్థలు తొలగించాయి. ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలోనూ లే-ఆఫ్ ప్రక్రియలను కొనసాగించాయి. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎఫెక్ట్ తోపాటు... నెలక్రితం మొదలైన యుద్ధం టెక్ సంస్థల్ని మరింత దారుణంగా దెబ్బతీసింది. స్టాక్ మార్కెట్లోనూ... టెక్ సంస్థల షేర్లు అమాంతంగా పతనమై నేలచూపులు చూశాయి. ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్లో యుద్ధం ప్రభావంతో రూ. 51 లక్షల కోట్ల సంపద ఆవిరైపోయింది.
టెక్ దిగ్గజాల్లో ఒరాకిల్ సంస్థ ఉద్యోగులపై లే-ఆఫ్ పిడుగు వేసింది. ఒకేసారి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 30వేల మంది ఉద్యోగులపై వేటు వేసింది. భారత దేశంలో ఉన్న ఒరాకిల్ సంస్థ ఉద్యోగుల్లో 12వేలమందిని రోడ్డుపాల్జేసింది. ఉద్యోగాలను కోల్పోయిన కుటుంబాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. అమెజాన్ సంస్థ 16వేలమంది ఉద్యోగుల్ని ఇంటికి పంపేసింది. మెటా సంస్థ మరో 16వేల మంది ఉద్యోగానికి దూరమయ్యారు. ఈ కామర్స్ సంస్థలు, ఆటోడెస్క్, ఎరిక్సన్, ASML వంటి సంస్థలు కాస్ట్ కటింగ్ పేరుతో ఉద్యోగుల్ని తొలిగించేశాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా చోటుచేసుకున్న పరిణామాలతో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇన్వెస్టర్లు సాహసించడంలేదు. దీంతో కొత్త కంపెనీలు రాలేకపోతున్నాయి. యుద్ధంతో చమురు ధరలు, వినియోగదారుల విచక్షణతో కూడిన ఖర్చు తగ్గడం, సైబర్ సెక్యూరిటీ సమస్యతో ఐటీ రంగం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది. ఐటీ రంగంలో సంక్షోభంతో విలవిల్లాడుతోంది. యుద్ధ వాతావరణ పరిస్థితులు ఐటీ కంపెనీల ఆర్థిక ప్రగతికి తీవ్ర ప్రతి బంధకంగా మారిపోయాయి.
ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్-అమెరికా యుద్ధ వాతావరణం చల్లారే పరిస్థితి కానరాకపోవడంతో టెక్నాలజీ ప్రాజెక్టులపై ఖర్చును తగ్గించే ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి. ఐటీ సేవలు, సాఫ్ట్వేర్, కన్సల్టింగ్ సంస్థలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. సైబర్ దాడులు పెరిగిపోతున్నాయి. కార్పొరేట్ డేటాను రక్షించడానికి భద్రతా సేవలకు క్రమేణ డిమాండ్ పెరుగుతోంది. మౌలికసదుపాయాల కల్పనకు ఇబ్బందికరంగా మారడంతో చిప్లు, నెట్వర్కింగ్ పరికరాలతో సహా హార్డ్వేర్ కొరత, ఐటీ ప్రాజెక్ట్ అమలుకు అంతరాయం కలుగుతోంది. సాఫ్ట్ వేర్ నిపుణులు పెరిగినప్పటికీ... సాఫ్ట్ వేర్ సంస్థల్లో లే ఆఫ్ సమస్యలతో కొత్త ఉద్యోగాలు దొరికే పరిస్థితి కరువైంది.
ఆర్థిక సంవత్సర ప్రారంభ రోజున ఒరాకిల్ సంస్థ చరిత్రలోనే భారీస్థాయిలో ఉద్యోగాల కోతకు ఒడిగట్టింది. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో అద్భుతాలను ఆవిష్కరిస్తామన్న ఒరాకిల్ ప్రస్తుతం ఆ సంస్థలో పని చేస్తున్న వేలాది మంది టెక్కీలకు చీకటి రోజుగా మార్చేసింది. స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పేరుతో ఒరాకిల్ తన సంస్థలోని వేలమంది ఉద్యోగులను లేఆఫ్స్ పేరుతో బలిచేస్తోంది. ఒరాకిల్ వ్యవస్థాపకుడు లారీ ఎల్లిసన్ సంపదను కూడా దెబ్బతీసింది. 2025 సెప్టెంబర్లో షేరు ధర 346 డాలర్లు ఉంటే.. ఇప్పుడు అది 146 డాలర్లకు పడిపోయింది. ఒరాకిల్ సంపద సగానికిపైగా ఆవిరైపోయింది. దీంతో ఇపుడు కోలుకోవడం చాలాకష్టమని భావించిన ఒరాకిల్ ఉద్యోగులను తొలగించేసింది.
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఒరాకిల్ సంస్థలో పనిచేసే 30వేల మందిని ఇంటికి సాగనంపింది. ఉద్యోగాలనుంచి తొలగించేవారికి పరిహారం పొందేందుకు షరతులు విధించింది. మెయిళ్ల ద్వారా సమాచారం అందించిన ఒరాకిల్ సంస్థ, డిజిటల్ రూపంలో సమ్మతించాలని సూచించింది. ఉద్యోగాలను తొలగిస్తున్నట్లు పిడుగులాంటి సమాచారాన్ని అందించిన సంస్ధ డాక్యు సైన్ విధానంతో డిజిటల్ సంతకం చేయాలని కోరింది. ఉద్యోగాల నుంచి తొలగింపు పత్రాలపై సంతకాలు చేస్తేనే పరిహారాన్ని అందిస్తామని షరతు విధించింది. సంతకం చేయకపోతే, ఎలాంటి పరిహారం రాదు. ఈ ఉద్యోగ కోతలు, పరిహార షరతులపై కంపెనీ బహిరంగంగా ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు.
ఒరాకిల్ లీడర్షిప్ పంపిన తొలగింపు ఇమెయిళ్లతో సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగులు ఖంగుతిన్నారు. ముందస్తుగా ఎలాంటి హెచ్చరిక లేదు. హెచ్ఆర్ నుంచి కాల్ లేదు, ఏ మేనేజర్కు సమాచారం లేదు. సంస్థాగత మార్పుతో ఉద్యోగాలనుంచి తొలగించేశారు. ఒరాకిల్ సంస్థ ఉద్యోగులకు అందిన ఈమెయిల్ చదివిన రోజే వారి చివరి పనిదినమనే సందేశం ఉద్యోగుల్ని కుంగుబాటుకు గురిచేసింది. ఉద్యోగాలనుంచి తొలగించిన ఉద్యోగులకు చాలా కనిష్ట పరిహారాన్ని అందిస్తున్నారు. ఒరాకిల్ సంస్థలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు ప్రతి సంవత్సరానికి ఒక వారం రోజుల శాలరీని అధనంగా చెల్లించేందుకు ఒరాకిల్ సంస్థ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఒరాకిల్ US ఉద్యోగ విరమణ పరిహారాన్ని నాలుగు వారాల బేసిక్ శాలరీ, సర్వీసు అందించిన ప్రతి సంవత్సరానికి ఒక వారం, గరిష్టంగా 26 వారాలకు సంబంధించిన బేసిక్ శాలరీని లెక్కగట్టి పరిహారం అందించాలని ఒరాకిల్ యాజమాన్యం చర్యలు చేపట్టింది.US ఉద్యోగుల కోసం, ఒరాకిల్ మొదటి సంవత్సరం ఉద్యోగానికి నాలుగు వారాల బేసిక్ శాలరీ ఇవ్వనున్నారు.
ఆ తర్వాత ప్రతి సంవత్సరానికి అదనంగా ఒక వారాన్ని, గరిష్టంగా 26 వారాల శాలరీ ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. ఒరాకిల్ ఉద్యోగులు పరిహారం పొందాలంటే చివరి సంవత్సరంలో కనీసం ఆరు నెలలు పనిచేసి ఉండాలనే నిబంధన విధించారు.
హీనెకెన్ సంస్థ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్యోగుల్లో 6వేలమందిని తగ్గించాలని యోచిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అలాగే డాయిష్ బాన్ సరుకు రవాణా విభాగం డిబి కార్గో ఆరువేల ఉద్యోగులను తగ్గించాలని యోచిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. స్క్వేర్, క్యాష్ యాప్, టైడల్లను నిర్వహిస్తున్న చెల్లింపుల సంస్థ బ్లాక్, ప్రపంచవ్యాప్త ఉద్యోగులలో దాదాపు నాలుగువేల మందికి పైగా ఉద్యోగులను తొలగించింది. వైజ్టెక్ గ్లోబల్, రెండేళ్లలోపు తన సిబ్బందిలో రెండువేల మంది ఉద్యోగులను తొలగించాలని యోచిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. పానాసోనిక్ హోల్డింగ్స్ రెండువేల మంది ఉద్యోగులను తొలగించనుంది.
సిగ్నా గ్రూప్ ప్రపంచవ్యాప్త ఉద్యోగులలో సుమారు రెండువేల మంది ఉద్యోగుల తొలగింపును ప్రకటించింది. సేల్స్ ఫోర్స్ సంస్థ వెయ్యిమందిని, ఎర్గో గ్రూపు సంస్థ మరో వెయ్యిమందిని మెర్క్స్ సంస్థ వెయ్యిమంది ఉద్యోగుల్ని తొలగించేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఒకాడో సంస్థ వెయ్యి మంది ఉద్యోగుల్ని తగ్గించాలని యోచిస్తోంది. ఆమోవియో భారతదేశంలో వెయ్యి ఉద్యోగాలను తగ్గించాలని సన్నాహాలను పూర్తిచేసింది.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
Also Read: మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!
Also Read: బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..
