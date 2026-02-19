English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tecno Camon 50 సిరీస్‌ విడుదల.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ అద్భుతం..

Tecno Camon 50 Pro Price In India: టెక్నో కామన్ 50 సిరీస్‌ మోడల్స్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ రెండు మోడల్స్‌లో విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కి సంబంధించిన అద్బుతమైన ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 19, 2026, 02:04 PM IST

Tecno Camon 50 Pro Price In India Telugu: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ టెక్నో మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన కామన్‌ 50 సిరీస్‌ను విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ కొత్త కొత్త ఫీచర్స్‌తో లాంచ్‌ చేసింది. ఈ సిరీస్‌లో భాగంగా కంపెనీ టెక్నో కామన్ 50తో పాటు టెక్నో కామన్ 50 ప్రో మోడల్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ  6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేతో లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇది మోస్ట్‌ పవర్‌ఫుల్ 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా దీనిని  కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 6,150mAh బ్యాటరీతో విడుదల చేసింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
 
ఈ టెక్నో కామన్ 50 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ మార్కెట్‌లోకి ధర రూ.26,000తో విడుదల చేసింది. అంతేకాకుండా ఇందులోరి ప్రో మోడల్‌ ధర రూ.31,000 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.  అయితే, దీనికి సంబంధించిన మొదటి సేల్‌ను కంపెనీ ఫిబ్రవరి 23 నుంచి ప్రారంభించబోతోంది. ఈ టెక్నో కామన్ 50 మోడల్స్‌ను కంపెనీ మొత్తం ఐదు కలర్‌ ఆప్షన్స్‌లో విడుదల చేసింది. ఇందులో ఫిర్ గ్రీన్, లావెండర్ మిస్ట్ కలర్‌ హైలెట్‌గా భావించవచ్చు. 

Tecno Camon 50 స్పెసిఫికేషన్లు:
ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సిరీస్‌ అద్భుతమైన 6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 1.5K రిజల్యూషన్‌తో లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ HiOS 16 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌తో పాటు మీడియాటెక్ హెలియో G200 అల్టిమేట్ చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక వెనక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా కలిగి ఉంటాయి. అంతేకాకుండా 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ డాల్బీ అట్మోస్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతో పాటు 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో 6,150mAh బ్యాటరీతో వచ్చింది. 

ఇక టెక్నో కామన్ 50 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేతో లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇది 1,208x2,644 పిక్సెల్‌ల రిజల్యూషన్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో లభిస్తోంది. ఇక ఇది 1.5K రిజల్యూషన్‌కు కూడా సపోర్ట్‌ను అందిస్తుంది. ఇందులో కంపెనీ మీడియాటెక్ హెలియో G200 అల్టిమేట్ చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌ను అందిస్తోంది. ఇది 8GB RAMతో పాటు 256GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌తో లభిస్తోంది. ఇది Android 16 ఆధారంగా HiOS 16 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది.

అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన త్రిపుల్‌ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా అందిస్తోంది.  ఇందులో OIS లెన్స్‌తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా 50-మెగాపిక్సెల్ 3X టెలిఫోటో లెన్స్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక అదనంగా 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది 32-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాతో విడుదలైంది. 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Tecno CamonTecno Camon 50 ProTecno Camon 50Tecno Camon 50 News

