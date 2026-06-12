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Tecno Pova 8: బాబోయ్.. 8,000 mAh బ్యాటరీనా? భారీ ఫీచర్లతో Tecno Pova 8 లాంచ్!

Tecno Pova 8 Launch In India: భారత మార్కెట్‌లోకి టెక్నో పోవా 8 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 12, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:31 PM IST
Tecno Pova 8: బాబోయ్.. 8,000 mAh బ్యాటరీనా? భారీ ఫీచర్లతో Tecno Pova 8 లాంచ్!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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బాబోయ్.. 8,000 mAh బ్యాటరీనా? భారీ ఫీచర్లతో Tecno Pova 8 లాంచ్!
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