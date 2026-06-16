Tecno Spark 50 Pro Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ టెక్నో (Tecno) తన స్పార్క్ సిరీస్ను మరింత విస్తరిస్తూ మార్కెట్లోకి సరికొత్త మొబైల్ను లాంచ్ చేసింది.. అద్భుతమైన ఫీచర్లతో పాటు శక్తివంతమైన కెమెరాతో టెక్నో స్పార్క్ 50 ప్రో (Tecno Spark 50 Pro) స్మార్ట్ఫోన్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఇది అధునాతన మీడియాటెక్ ప్రాసెసర్తో పాటు చాలా ప్రత్యేకమైన కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
అద్భుతమైన డిస్ప్లే..
ఈ Tecno Spark 50 Pro స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.78 అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. అంతేకాకుండా దీనికి తోడు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ ఉండటం విశేషం.. అయితే, ఇది డిస్ల్పే పరంగా ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల గేమింగ్, వీడియోలు చూసేటప్పుడు డిస్ప్లే ఎంతో స్మూత్గా, స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో SGS ఫైవ్-స్టార్ ప్రీమియం డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని వల్ల ఫోన్ పొరపాటున కింద పడినా త్వరగా పాడవ్వదని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తూ వస్తోంది..
50MP సోనీ కెమెరా..
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం టెక్నో కంపెనీ చాలా అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. దీని వెనక భాగంలోని కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-600 ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా తక్కువ వెలుతురులో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోలను క్లిక్ చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఫ్రంట్లో భాగంగా అద్భుతమైన 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్..
టెక్నో స్పార్క్ 50 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ హెలియో G100 అల్టిమేట్ (Helio G100 Ultimate) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత HiOS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.. ఈ ఫోన్లో ఎంతో ప్రత్యేకమైన ఎల్లా AI ఏజెంట్తో పాటు AI హెల్త్ అసిస్టెంట్, AI రైటింగ్, AI నాయిస్ క్యాన్సలేషన్, AI ఎరేజర్ 2.0 వంటి ఎన్నో రకాల అడ్వాన్స్డ్ AI టూల్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
భారీ బ్యాటరీ..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మొత్తం రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇందులో మొదటి ఆప్షన్ 5,600mAh ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా రెండవది 6,000mAh బ్యాటరీ ఆప్షన్లలో లభించనుంది. దీనికి 60W వైర్డ్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. అలాగే కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే 63 శాతం వరకు బ్యాటరీ ఫుల్ అవుతుంది. దీంతో పాటు ఇందులో కంపెనీ IP68తో పాటు IP69 రేటింగ్స్ ఇచ్చారు.
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