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Tecno కొత్త సంచలనం.. భారీ బ్యాటరీ, అడ్వాన్స్‌డ్ AI ఫీచర్లతో Tecno Spark 50 Pro లాంచ్..

Tecno Spark 50 Pro Price: భారత మార్కెట్‌లోకి టెక్నో స్పార్క్ 50 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇది మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 16, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:41 PM IST
Tecno కొత్త సంచలనం.. భారీ బ్యాటరీ, అడ్వాన్స్‌డ్ AI ఫీచర్లతో Tecno Spark 50 Pro లాంచ్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Tecno కొత్త సంచలనం.. భారీ బ్యాటరీ, అడ్వాన్స్‌డ్ AI ఫీచర్లతో Tecno Spark 50 Pro లాంచ్
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