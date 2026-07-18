Google పిక్సెల్ లవర్స్కి ఇది అదిరిపోయే వార్తగా భావించవచ్చు.. గూగుల్ తన కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ గూగుల్ పిక్సెల్ 11 (Google Pixel 11)ను త్వరలోనే మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది.. ఆగస్టు రెండో వారంలో ఈ సిరీస్ గ్రాండ్గా లాంచ్ కాబోతున్నట్లు టెక్ వర్గాల సమాచారం.. అయితే, ఈ ప్రీమియం సిరీస్ లాంచ్కు ముందే.. వినియోగదారులకు అందుబాటు ధరలో రాబోతున్న మోడల్ గూగుల్ పిక్సెల్ 11ఎ (Google Pixel 11a)కి సంబంధించిన కీలక ఫీచర్లు ఆన్లైన్లో ఇటీవలే లీకయ్యాయి. మిస్టిక్ లీక్స్ (Mystic Leaks) ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన కొన్ని కీలకమైన ఫీచర్స్ను లీక్ చేశారు. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
డిస్ప్లే అదిరింది..
లీక్ అయిన సమాచారం ప్రకారం..గూగుల్ పిక్సెల్ 11ఎ స్మార్ట్ఫోన్ 6.3 అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. ఇది 1,080 × 2,424 పిక్సెల్ల రెజల్యూషన్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు సపోర్ట్ చేస్తుందని తెలుస్తోంది.. దీనివల్ల ఫోన్ స్క్రీన్ చాలా స్మూత్గా పనిచేస్తుంది. అలాగే ఈ ఫోన్లో డిస్ప్లే బ్రైట్నెస్ అద్భుతంగా ఉండబోతోందని సమాచారం. ఇందులో 2250 నిట్స్ హెచ్డీఆర్ (HDR) బ్రైట్నెస్.. అలాగే ఏకంగా 3350 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్తో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైందని సమాచారం.. అంటే దీని వల్ల మండుటెండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్..
Google తన సొంత పవర్ఫుల్ ప్రొసెసర్ అయిన Tensor G6 చిప్సెట్ను ఈ పిక్సెల్ 11ఎ మోడల్లో వినియోగించిన్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. దీనితో పాటు అద్భుతమైన నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ కోసం ఇందులో MediaTek M90 ప్రాసెసర్ను కూడా అందుబాటులో ఉంచిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఫోన్ 8GB ర్యామ్తో వేరియంట్తో అందుబాటులోకి రానుంది. ఇక సెక్యూరిటీ విషయానికొస్తే.. వినియోగదారుల డేటా ప్రైవసీగా ఉంచేందుకు గూగుల్ ఇందులో ప్రత్యేకమైన Titan M3 సెక్యూరిటీ చిప్ను కూడా అందించడం విశేషం..
సూపర్ ఫాస్ట్ ఫేస్ అన్లాక్ ఫీచర్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే..దీని ఫ్రంట్ కెమెరా.. ఈ ఫోన్ డిస్ప్లేలో సరికొత్త ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా సెన్సార్ను అందుబాటులో ఉంచిన్నట్లు సమాచారం. దీని కోడ్నేమ్ dokkaebi అని అంటారని లీక్ వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఈ కొత్త సెన్సార్ వల్ల ఫోన్ ఫేస్ అన్లాక్ ఫీచర్ను గూగుల్ భారీగా అప్గ్రేడ్ చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది మునుపటి కంటే చాలా స్పీడ్గా.. సురక్షితంగా పనిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో లేదా తక్కువ వెలుతురు (Low-light) ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా అద్భుతంగా ముఖాన్ని గుర్తించి ఫోన్ను అన్లాక్ చేస్తుందని సమాచారం.
బ్యాటరీ వివరాలు..
బ్యాటరీ సామర్థ్యం విషయానికి వస్తే.. ఈసారి గూగుల్ బ్యాటరీ సైజ్ను కొద్దిగా తగ్గించినట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. పిక్సెల్ 10ఎ మోడల్లో 5100mAh బ్యాటరీ ఉండగా.. ఈ పిక్సెల్ 11ఎ ఫోన్లో 4,870 mAh బ్యాటరీని అందించనున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.
ఇక ఈ గూగుల్ పిక్సెల్ 11ఎ స్మార్ట్ఫోన్ వివిధ కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇందులో ఆబ్సిడియన్ బ్లాక్ (Obsidian Black)తో పాటు ఆలివ్ గ్రీన్ (Olive Green), ఫ్రాస్ట్ పర్పుల్ (Frost Purple), ఫాగ్ సిల్వర్ (Fog Silver) కలర్ ఆప్షన్స్ను కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్ కంపెనీ త్వరలోనే అధికారికంగా వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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