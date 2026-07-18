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లాంచ్‌కు ముందే లీకైన Google Pixel 11a ఫీచర్స్.. డిస్‌ప్లే, ప్రొసెసర్ మామూలుగా లేవుగా!

Google Pixel 11a Leaked: మార్కెట్‌లోకి గూగుల్ పిక్సెల్ 11ఎ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల కాకముందే.. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. అయితే, ఈసారి ఈ మొబైల్ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 18, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:43 PM IST
లాంచ్‌కు ముందే లీకైన Google Pixel 11a ఫీచర్స్.. డిస్‌ప్లే, ప్రొసెసర్ మామూలుగా లేవుగా!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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లాంచ్‌కు ముందే లీకైన Google Pixel 11a ఫీచర్స్.. డిస్‌ప్లే, ప్రొసెసర్ మామూలుగా లేవుగా!
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