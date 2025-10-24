English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Toyota Fj Cruiser: టయోటా నుంచి త్వరలోనే శుభవార్త.. చీప్ ధరకే మార్కెట్‌లోకి ల్యాండ్ క్రూయిజర్ FJ SUV..

Toyota Fj Cruiser: టయోటా నుంచి త్వరలోనే శుభవార్త.. చీప్ ధరకే మార్కెట్‌లోకి ల్యాండ్ క్రూయిజర్ FJ SUV..

Toyota Land Cruiser Fj Suv Price In India: మార్కెట్‌లోకి టయోటా కంపెనీ నుంచి అద్భుతమైన కారు విడుదల కాబోతోంది. ఇది టయోటా ల్యాండ్ క్రూయిజర్ FJ SUV పేరుతో విడుదల కాబోతోంది. ఈ కారుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 24, 2025, 10:59 AM IST

Trending Photos

Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
8
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
10
IPL 2026 Mini Auction
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
Eesha Rebba: స్టార్ దర్శకుడిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ఈషా రెబ్బా.. మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇప్పించి మరి..!
6
Eesha Rebba
Eesha Rebba: స్టార్ దర్శకుడిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ఈషా రెబ్బా.. మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇప్పించి మరి..!
Toyota Fj Cruiser: టయోటా నుంచి త్వరలోనే శుభవార్త.. చీప్ ధరకే మార్కెట్‌లోకి ల్యాండ్ క్రూయిజర్ FJ SUV..

Toyota Land Cruiser Fj Suv Price: ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ టయోటా కార్లకు మార్కెట్‌లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ కంపెనీ కార్లను జనాలు ఎగబడి మరి కొనుగోలు చేస్తారు. ఇలా కొనుగోలు చేసే కార్లలో టయోటా ఫార్చ్యూనర్ ఒకటి. ముఖ్యంగా ఈ కారుకు మంచి ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. లగ్జరీగా కనిపించే ఈ కారును ఎక్కువగా ధనవంతులు కొనుగోలు చేసేందుకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. అయితే దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని టయోటా ఫార్చ్యూనర్ తరహాలోనే కంపెనీ మరో అద్భుతమైన SUVని మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోతోంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ కారుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

టయోటా కంపెనీ విడుదల చేయబోయే కొత్త ఎస్ యు వి (SUV) టయోటా ల్యాండ్ క్రూయిజర్ FJ (toyota land cruiser fj suv) పేరుతో విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ SUV కాంపాక్ట్ డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. చూడడానికి ఇది ఫార్చ్యూనర్‌లా కనిపించినప్పటికీ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఇక ఈ కారుకు సంబంధించిన ఇంజన్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 2.7-లీటర్ 2TR-FE, 4-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజన్‌తో అందుబాటులోకి వస్తున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా దీని ఇంజన్ దాదాపు 163 PS శక్తితో పాటు 246 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 

అలాగే ఈ కారు సిక్స్ ఫీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ గేర్ బాక్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ ను కలిగి ఉండబోతోంది. ఫార్చ్యూనర్‌లో దాదాపు ఒకే పవర్ అవుట్‌పుట్‌తో రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ కారుకు సంబంధించిన సస్పెన్షన్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ల్యాండ్ క్రూయిజర్ FJ ఫార్చ్యూనర్‌ (toyota land cruiser fj suv)లో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన డబుల్ విష్‌బోన్ ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో 4-లింక్ కాయిల్ స్ప్రింగ్ రియర్ సస్పెన్షన్‌ను అందిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఈ కారును కంపెనీ పెట్రోల్ ఇంజన్ తో మాత్రమే విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 

Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్‌?

టయోటా ల్యాండ్ క్రూయిజర్ FJ కారుకు సంబంధించిన డిజైన్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది మిగిలిన మిగిలిన SUVల కంటే చాలా ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని చూడడానికి బాక్సి ప్రొఫైల్‌లా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో రౌండ్ LED హెడ్‌ల్యాంప్‌లు కూడా కనిపిస్తాయి. ఈ కారు ల్యాండ్ క్రూయిజర్‌ను గుర్తుచేస్తుంది. ఈ కారుకు సంబంధించిన వివరాలను కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.. అయినప్పటికీ, ఈ కార్‌కు సంబంధించిన కొన్ని ప్రత్యేకమైన విషయాలు ఇటీవల లీకయ్యాయి. ఇక దీని ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. లీకైన వివరాల ప్రకారం, ఇది రూ.35 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ కారు వేరియంట్లను బట్టి అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్‌?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Toyota FjToyota Fj NewsToyota Fj Latest NewsToyota Fj PriceToyota Land Cruiser Fj

Trending News