/Explainer: మరణించిన వారి నుంచి ఫోన్ కాల్.. AI తెచ్చిన ఈ కొత్త టెక్నాలజీ వెనుక అసలు కథేంటి..?

AI Talk to Dead People: మనకు అత్యంత ప్రియమైన వారు ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లిపోయినా.. వారు మళ్లీ మన స్మార్ట్ఫోన్ స్క్రీన్పై ప్రత్యక్షమై మనతో వీడియో కాల్ మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది..? మన జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేస్తూ.. మనం అడిగే కొత్త ప్రశ్నలకు కూడా వారి సొంత స్వరం, ముఖ కవళికలతో సమాధానమిస్తే..? వినడానికి ఏదో సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమా కథలా అనిపించినా.. నేటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రపంచంలో ఇది సాధ్యమవుతోంది. చనిపోయిన వారిని డిజిటల్ రూపంలో పునఃసృష్టించి వారితో మాట్లాడేలా చేసే ఈ టెక్నాలజీని 'గ్రీఫ్ టెక్' (Grief Tech) లేదా 'డెడ్బోట్స్' (Deadbots) అని పిలుస్తున్నారు. ఈ టెక్నాలజీ ఒకవైపు ఆత్మీయులను కోల్పోయిన వారికి ఉపశమనం కలిగిస్తున్నా.. మరోవైపు తీవ్రమైన సైకలాజికల్, చట్టపరమైన, నైతిక సమస్యలకు దారితీస్తోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
చనిపోయినవారి డిజిటల్ అవతార్ ఎలా తయారవుతుంది..?
మనిషి జీవించి ఉన్నప్పుడు సోషల్ మీడియా, మెసేజింగ్ యాప్లలో వదిలివెళ్లే 'డిజిటల్ ఫుట్ప్రింట్స్' ఆధారంగా AI కంపెనీలు ఈ డిజిటల్ రూపాన్ని తయారుచేస్తాయి. ఇది ప్రధానంగా 3 దశల్లో జరుగుతుంది:
1. డేటా సేకరణ: మరణించిన వ్యక్తి పాత ఫోటోలు, వీడియోలు, వాయిస్ మెసేజ్లు, వాట్సాప్ చాట్లు, ఈమెయిళ్లు వంటి వాటి నుంచి పూర్తి డేటాను సేకరిస్తారు.
2. వాయిస్ క్లోనింగ్, జనరేటివ్ AI: సేకరించిన డేటాతో AI సాఫ్ట్వేర్ సదరు వ్యక్తి మాట్లాడే తీరు, స్వరం, ఉపయోగించే పదాలను అధ్యయనం చేస్తుంది. దీని ద్వారా వ్యక్తి మాట్లాడినట్లే మాట్లాడేలా లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ను ట్రైన్ చేస్తారు.
3. 3D డిజిటల్ అవతార్: ఫోటోలు, వీడియోల ఆధారంగా 3D డిజిటల్ మోడల్ను రూపొందిస్తారు. AI మాట్లాడేటప్పుడు ఆ రూపం పెదవులు, ముఖ కవళికలు అసలు మనిషిలాగే కదులుతాయి. ఈ డిజిటల్ అవతార్ కేవలం పాత మాటలను పదే పదే వినిపించడమే చేయదు. మీరు ఏదైనా కొత్తగా ప్రశ్నిస్తే ఆ వ్యక్తి స్వభావానికి తగినట్లుగా ఆలోచించి కొత్త సమాధానాలను కూడా ఇస్తుండడం విశేషం.
బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్గా ‘గ్రీఫ్ టెక్’
బాధలో ఉన్నవారి భావోద్వేగాలను ఆసరాగా చేసుకుని ఈ రంగం శరవేగంగా వృద్ధి చెందుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిజిటల్ ఆఫ్టర్లైఫ్, డేత్-టెక్ మార్కెట్ ఏకంగా $123 బిలియన్ల నుంచి $126 బిలియన్ల వరకు (సుమారు ₹11.7 లక్షల కోట్లు) చేరుకుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ సేవలను అందిస్తున్న ప్రధాన ప్లాట్ఫారమ్లు ఇవే..
StoryFile: మనిషి జీవించి ఉన్నప్పుడే వారి అనుభవాలను వీడియోల రూపంలో రికార్డ్ చేస్తుంది. వారు చనిపోయాక కుటుంబ సభ్యులు ప్రశ్నిస్తే సరైన వీడియో రిప్లైలను ప్లే చేస్తుంది.
HereAfter AI: వాయిస్ ఆధారిత యాప్. జీవించి ఉన్నప్పుడు రికార్డ్ చేసిన కథలను చనిపోయాక పిల్లలు లేదా మనుమలకు వినిపిస్తుంది.
Somnium Space: మెటావర్స్ (VR) ఆధారంగా 'Live Forever' పేరుతో వ్యక్తి నడక, మాట్లాడే తీరుతో కూడిన 3D వర్చువల్ అవతార్ను క్రియేట్ చేస్తుంది.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు..?
ఒక వ్యక్తి మరణించాక ఆ విషయాన్ని అంగీకరించి ముందుకు సాగడం ప్రకృతి సహజం. కానీ AI రూపంలో చనిపోయినవారితో రోజూ మాట్లాడుతుంటే.. మనుషులు ఆ భ్రమలోనే బతుకుతూ తీవ్రమైన డిప్రెషన్, మానసిక రుగ్మతలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని సైకాలిజిస్టులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత వారి వాయిస్, ఫోటోలను ఉపయోగించి AI అవతార్ క్రియేట్ చేయడానికి వారి అనుమతి ఉందో లేదో తెలియదు. పైగా ఆ డిజిటల్ అవతార్ మరణించిన వ్యక్తి జీవితంలో ఎవరికీ చెప్పని వ్యక్తిగత రహస్యాలను బయటపెడితే కుటుంబాల్లో పెద్ద వివాదాలు రేగే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. చనిపోయిన వారి AI వాయిస్ లేదా వీడియోలను హ్యాకర్లు చోరీ చేసి డిజిటల్ అరెస్ట్, డిజిటల్ మోసాలు లేదా కుటుంబసభ్యుల నుంచి డబ్బుల కోసం బెదిరించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో చనిపోయిన వారి 'డిజిటల్ హక్కుల'పై ఎలాంటి స్పష్టమైన చట్టాలు లేవు. మరణానంతరం వారి డిజిటల్ డేటాపై ఎవరికి హక్కు ఉంటుంది..? డిజిటల్ అవతార్ తప్పుగా మాట్లాడితే ఎవరిని బాధ్యులను చేయాలి..? అనే ప్రశ్నలకు ఇంకా సమాధానాలు లేవు.
చివరగా..
సాంకేతికత ఎంత వేగంగా విస్తరిస్తున్నా.. మనిషి భౌతిక ఉనికికి, ప్రకృతి నియమాలకు AI ప్రత్యామ్నాయం కాదు. 'గ్రీఫ్ టెక్' ద్వారా పొందే తాత్కాలిక ఊరట.. భవిష్యత్తులో తీవ్ర మానసిక, సామాజిక సమస్యలకు దారితీయకుండా ఉండాలంటే దీనిపై స్పష్టమైన చట్టాలు, నిబంధనలు రావడం అత్యవసరమని నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.