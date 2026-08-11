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Explainer: మరణించిన వారి నుంచి ఫోన్ కాల్.. AI తెచ్చిన ఈ కొత్త టెక్నాలజీ వెనుక అసలు కథేంటి..?

AI Talk to Dead People: మనకు బాగా కావాల్సిన వాళ్లు మరణించినప్పుడు కలిగే బాధ వర్ణనాతీతం. అయితే ఒకరోజు హఠాత్తుగా మీ స్మార్ట్‌ఫోన్ రింగ్ అయి.. స్క్రీన్‌పై ఆ చనిపోయిన వ్యక్తి ముఖం ప్రత్యక్షమైతే..? అదే నవ్వు, అదే వాయిస్‌తో మీతో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది..? ఏదో హర్రర్ సినిమా థ్రిల్లర్‌లా అనిపిస్తున్నా.. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) పుణ్యమా అని ఇది ఇప్పుడు నిజమవుతోంది. చనిపోయినవారి డిజిటల్ రూపాలతో మాట్లాడించే ఈ 'గ్రీఫ్ టెక్' టెక్నాలజీ అసలు ఎలా పనిచేస్తుంది..? దీని వెనుక ఉన్న భయానక నిజాలేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 11, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:05 PM IST
Explainer: మరణించిన వారి నుంచి ఫోన్ కాల్.. AI తెచ్చిన ఈ కొత్త టెక్నాలజీ వెనుక అసలు కథేంటి..?
Image Credit: AI Talk to Dead People (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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