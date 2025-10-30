Mahindra Baby Scorpio 2025 Launch: ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ మహేంద్ర ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త మోడల్స్ కార్లను విడుదల చేస్తూ అందర్నీ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిక్ కార్లను విడుదల చేసి మార్కెట్లో మంచి ప్రజాదరణ పొందింది. అయితే, ఈ కార్లతోనే మహేంద్ర కార్లకు మంచి డిమాండ్ కూడా పెరిగింది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త కార్లను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ప్రతి ఏడాది కనీసం మూడు నుంచి ఐదు కారులనైనా విడుదల చేస్తోంది. అయితే, అతి త్వరలోనే తమ బేబీ స్కార్పియోను విడుదల చేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కాంపాక్ట్ సైజులో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు ఇప్పటికే వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. అయితే, ఈ కారును విజన్ S కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా రూపొందించినట్లు లీకైన వివరాల ప్రకారం తెలుస్తోంది. ఈ కారుకు సంబంధించిన ఫీచర్లు అన్ని రకాల వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
SUV స్కార్పియోకి ఒకప్పుడు మామూలు డిమాండ్ లేకపోయేది.. అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో విడుదలైన కారణం చాలామంది ఎంతో ఇష్టంగా కొనుగోలు చేశారు. ముఖ్యంగా పోలీసులైతే ఇదే వాహనాలను వినియోగించేందుకు ఇష్టపడేవారు. అయితే, ఇదే కారు తరహాలో మినీ స్కార్పియో విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ కాంపాక్ట్ సైజులో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు లీకైన వివరాల ద్వారా తెలిసింది. అలాగే ఇది 2026 సంవత్సరంలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి.
అద్భుతమైన డిజైన్..
మహీంద్రా కాంపాక్ట్ SUV బేబీ స్కార్పియో చాలా అద్భుతమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన విజన్ S కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా రూపొందించినట్లు లీకైన వివరాల్లో పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ కారుకు సంబంధించిన పరీక్షలను మహేంద్ర కంపెనీ ఇప్పటికి ఎప్పుడో చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది చూడడానికి మహీంద్రా స్కార్పియోను పోలి ఉండడమే కాకుండా చాలా తక్కువ సీటింగ్ కెపాసిటీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా గత మోడల్స్ స్కార్పియో కంటే అద్భుతమైన లుక్కును కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది విభిన్న కలర్ ఆప్షన్స్ లో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇంటీరియర్ వివరాలు..
ఈ కారుకు సంబంధించిన ఇంటీరియర్ డిజైన్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ప్రత్యేకమైన డాష్ బోర్డుతో పాటు డ్యూయల్ స్క్రీన్ కలిగి ఉండబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో ప్రత్యేకమైన టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ యూనిట్ కూడా లభిస్తుంది. అలాగే స్పెషల్ ఏసీ వెంట్లతోపాటు మౌంట్ కంట్రోల్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఇందులో లోపట అన్నింటినీ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన బటన్ ఆప్షన్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అలాగే స్పెషల్ మ్యూజిక్ సిస్టంతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.
Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్?
ఈ మినీ స్కార్పియోలో ప్రత్యేకమైన పనోరమిక్ సన్రూఫ్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా స్పెషల్గా బిల్ట్-ఇన్ లైటింగ్తో కూడిన గ్లాస్ రూఫ్ కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక దీనిని కంపెనీ ప్రత్యేకమైన కొత్త INGLO మాడ్యులర్ ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించారు. కంపెనీ ఈ కారును 1.2L టర్బో పెట్రోల్ ఇంజన్తో విడుదల చేయబోతోంది. అలాగే ఇది ప్రత్యేకమైన డీజిల్ ఇంజన్తో కూడా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ కారు మార్కెట్లోకి విడుదలయితే వివిధ కార్ల కంపెనీలు విడుదల చేసిన కాంపాక్ట్ కార్లతో పోటీపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మహేంద్ర కంపెనీ ఈ కారుకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనలను కూడా అతి త్వరలోనే విడుదల చేసే అవకాశాలున్నాయి.
Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook