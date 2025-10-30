Tvs Apache Rtx 300: మొట్టమొదటి స్వదేశీ అడ్వెంచర్ బైక్.. TVS అపాచీ RTX 300 వచ్చేస్తోంది!

Tvs Apache Rtx 300 Launch Date: అప్పట్లో మంచి బైకులు అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది Apacheనే.. TVS కంపెనీ అపాచీ పేరుతో విడుదల చేసిన మోటార్ సైకిల్ అద్భుతమైన ప్రజాధరణ పొందింది. చాలామంది ఈ మోటార్ సైకిల్ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపారు. అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు ఈ బైక్లో డిమాండ్ అలాగే కొనసాగుతూ వస్తుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని టీవీఎస్ కంపెనీ అపాచీని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ వేరియన్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. ఇందులో భాగంగానే టీవీఎస్ కంపెనీ కొత్త అపాచీ వేరియంటును విడుదల చేయబోతోంది. ఇది గత మోడల్స్ కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మోటార్ సైకిల్స్కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ TVS Apache RTX 300 మోటార్ సైకిల్ చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. గత మోడల్స్ కంటే ఇది ప్రీమియం లుక్ లో కనిపించబోతోంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్లు ఉండబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక ఇది పూర్తిగా స్వదేశీ టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అడ్వెంచర్ బైక్ పేరుతో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. అంతేకాకుండా దీనిని మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 299 సిసి సింగిల్-సిలిండర్ లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజన్తో విడుదల చేయబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఇవే కాకుండా ఈ మోటార్ సైకిల్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతోంది..
ఈ మోటార్ సైకిల్కి సంబంధించిన ఇంజన్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీని ఇంజన్ 9,000 ఆర్పిఎమ్ వద్ద 36 హెచ్పి శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంతేకాకుండా 28.5 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ మోటార్ సైకిల్ 6 స్పీడ్ గేర్ బాక్స్తో విడుదల కాబోతోంది. ఇది మార్కెట్లోకి విడుదలయితే ఎంతో ప్రజాధరణ పొందిన BMW G 310 GS, KTM 390 అడ్వెంచర్ మోటార్ సైకిళ్లతో పోటీపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఆఫ్ రోడ్ చేసేందుకు కూడా ఈ మోటార్ సైకిల్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ అడ్వెంచర్ బైక్ ప్రత్యేకమైన టైర్లతో రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది 17 అంగుళాల వెనక ప్రత్యేకమైన చక్రాలతో విడుదల కాబోతోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 19 అడుగుల చక్రం కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ మోటార్ సైకిల్ 5-అంగుళాల TFT స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా వివిధ రకాల రైడ్ మోడ్లతో పాటు నావిగేషన్ సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది. ఇక ఈ మోటార్సైకిల్కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ ధర రూ.1.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభించబోతోంది. టాప్ వేరియంట్ మాత్రం రూ.2.14 లక్షలు ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఈ మోటార్ సైకిల్ కి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను టీవీఎస్ కంపెనీ అతి త్వరలోనే వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
