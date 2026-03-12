English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • TVS Star City Plus: తక్కువ పెట్రోల్‌తో అదిరిపోయే మైలేజీ.. TVS స్టార్ సిటీ ప్లస్ ఛీప్‌ ధరకే!

TVS Star City Plus మోటర్‌ సైకిల్‌ అత్యంత తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇది అద్భుతమైన మైలేజీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో లభిస్తోంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 12, 2026, 03:20 PM IST

TVS Star City Plus Price: యుద్ధం వేళ భారత్‌లో నిత్యం పెట్రోల్‌ ధరలు పెరగడం వల్ల సామాన్యులు సతమతమవుతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో అందరూ ఎక్కువగా అద్భుతమైన మైలేజీని అందించే మోటర్‌ సైకిల్స్‌ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, తక్కువ ధరలో ఎక్కువ మైలేజీని ఇచ్చే మంచి బైక్‌ మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ మీకు అద్భుతమైన శుభవార్తను అందిస్తోంది. తన మోటర్‌ సైకిల్ టీవీఎస్ స్టార్ సిటీ ప్లస్ (TVS Star City Plus) మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

అయితే, TVS Star City Plus మోటర్‌ సైకిల్‌ అత్యంత చీప్‌ ధరలోనే వినియోగదారులకు విక్రయిస్తోంది. కేవలం రూ.72,500 ధరతోనే మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉంచింది. ఈ బైక్ అటు నగర రోడ్లపై, ఇటు పల్లెటూరి గతుకుల రోడ్లపై కూడా ఎంతగానో సాఫీగా ముందుకు వెళ్తుంది. అలాగే ఈ మోటర్‌ సైకిల్‌ దాదాపు ఒక లీటర్‌ పెట్రోల్‌కి దాదాపు 83 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది 109.7cc ఎకో-థ్రస్ట్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ (ETFi) ఇంజన్‌తో మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది పెట్రోల్ వృథా కాకుండా చూడటమే కాకుండా, చలికాలంలో కూడా బైక్ త్వరగా స్టార్ట్ అయ్యేలా ఉండేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దీంతో పాటు ఈ బైక్‌లో అద్భుతమైన 4-స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ అందుబాటులో ఉంది. 

ఇక ఈ మోటర్‌ సైకిల్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే..రాత్రి వేళల్లో రైడ్‌ చేసేందుకు ఉండేందుకు శక్తివంతమైన LED లైటింగ్‌ కూడా లభిస్తుంది. ఇందులో కంపెనీ సెమీ-డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌తో పాటు ఎకోతో పాటు పవర్ మోడ్ ఇండికేటర్లను కూడా అందిస్తోంది. దీంతో పాటు నేటి యువత అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇందులో USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. చాలా ప్రత్యేకమైన ట్యూబ్‌లెస్ టైర్లతో పాటు హై-గ్రిప్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్‌ను అందించారు.

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఈ మోటర్‌ సైకిల్‌ రెండు వేరియంట్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. డ్రమ్ బ్రేక్ వేరియంట్ ధర రూ. 72,500 (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా.. హై ఎండ్‌ వేరియంట్‌ డిస్క్ బ్రేక్ కావాలనుకునే వారు రూ. 75,200 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఇది వివిధ సిటీలను బట్టి వివిధ ధరల్లో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే 115 కిలోల బరువు మాత్రమే ఉండటం వల్ల ట్రాఫిక్‌లో ఈ బైక్‌ను నడపడం చాలా సులభం..ఈ మోటర్‌ సైకిల్‌ 10 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ సామర్థ్యంతో ఒక్కసారి ఫుల్ ట్యాంక్ చేయిస్తే.. సుమారు 700 కిలోమీటర్ల పైగా ప్రయాణించవచ్చు.

