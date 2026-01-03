English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Oneplus Turbo 6: అల్ట్రా స్లిమ్ డిజైన్‌తో OnePlus Turbo 6 సిరీస్‌ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!

Oneplus Turbo 6: అల్ట్రా స్లిమ్ డిజైన్‌తో OnePlus Turbo 6 సిరీస్‌ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!

Oneplus Turbo 6 Launch Date In India: భారత మార్కెట్‌లోకి వన్ ప్లస్ నుంచి టర్బో సిరీస్ మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇది అల్ట్రా స్లిమ్ డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 3, 2026, 05:27 PM IST

Trending Photos

Gold-Silver Investment 2026: జనవరి నెల నుంచి ప్రతినెలా 1 గ్రాము బంగారం లేదా వెండి కొని దాచుకుంటే లాభమా? నష్టమా? అసలు విషయం ఇదే..!!
7
gold investment 2026
Gold-Silver Investment 2026: జనవరి నెల నుంచి ప్రతినెలా 1 గ్రాము బంగారం లేదా వెండి కొని దాచుకుంటే లాభమా? నష్టమా? అసలు విషయం ఇదే..!!
Rajinikanth: రజినీకాంత్ వల్ల కెరియర్ నాశనం అయిపోయిందని షాకింగ్ విషయం బయటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్..!
5
Rajinikanth Career Controversy
Rajinikanth: రజినీకాంత్ వల్ల కెరియర్ నాశనం అయిపోయిందని షాకింగ్ విషయం బయటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్..!
Mustafizur Rahman: కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్‌కు బీసీసీఐ ఊహించని షాక్.. ఐపీఎల్ నుండి బంగ్లాదేశ్ ప్లేయ‌ర్‌ ముస్తాఫిజుర్ ఔట్..!
5
IPL 2026
Mustafizur Rahman: కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్‌కు బీసీసీఐ ఊహించని షాక్.. ఐపీఎల్ నుండి బంగ్లాదేశ్ ప్లేయ‌ర్‌ ముస్తాఫిజుర్ ఔట్..!
Google Pixel 9A మొబైల్‌పై రూ.28 వేల బోనస్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?
5
Google 9A
Google Pixel 9A మొబైల్‌పై రూ.28 వేల బోనస్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?
Oneplus Turbo 6: అల్ట్రా స్లిమ్ డిజైన్‌తో OnePlus Turbo 6 సిరీస్‌ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!

Oneplus Turbo 6 Launch Date In India Telugu News: భారత మార్కెట్‌లోకి వన్ ప్లస్ నుంచి మరో మొబైల్ సిరీస్ విడుదల కాబోతోంది. జనవరి 8వ తేదీన టర్బో సిక్స్ సిరీస్‌ను కంపెనీ లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది అద్భుతమైన డిజైన్‌తో పాటు ఎన్నో రకాల కలర్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇందులో కంపెనీ మొత్తం రెండు రకాల మోడల్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలిపింది. వన్ ప్లస్ ఈ రెండు మోడల్ మొబైల్స్‌లో అద్భుతమైన శక్తివంతమైన ప్రాసెస్ కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రెండు మోడల్స్ ను కంపెనీ OnePlus Turbo 6తో పాటు Turbo 6V పేర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇవి అల్ట్రా స్లిమ్ డిజైన్ తో విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ రెండు మొబైల్స్ కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు, ఇటీవల లీకైన ఫీచర్స్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రెండు మోడల్స్ ఎంతో శక్తివంతమైన 9000mAh బ్యాటరీలను కలిగి ఉంటాయి. అంతేకాకుండా వీటిని కంపెనీ అల్ట్రా స్లిమ్ డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.. ఇక ఈ రెండు స్మార్ట్ ఫోన్స్‌కి సంబంధించిన లీకైన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో ప్రత్యేకమైన  సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది సన్నని ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ కేవలం 1.7mm మాత్రమే ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూల్‌తో విడుదల కాబోతోంది. 

ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళ్తే..ఈ ఫోన్ అంచున కొంత వంపుతో కూడిన ఫ్లాట్ ఫ్రేమ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చూడగానే చాలా ప్రీమియం మొబైల్‌లా కనిపించేందుకు అద్భుతమైన డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదలకు ముందే ధరకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీన్నిబట్టి చూస్తే.. బేస్ వేరియంటును కంపెనీ రూ.30 వేయి లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అయితే, దీనిని భారత మార్కెట్‌లో OnePlus Nord 6, OnePlus Nord CE 6 పేర్లతో విడుదల చేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: Google Pixel 9A మొబైల్‌పై రూ.28 వేల బోనస్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?

ఈ రెండు మోడల్స్‌కు సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ Snapdragon 8s Gen 4 చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌పై అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా 1.5K డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే వెనక భాగంలో ఈ మొబైల్ కు 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన లెన్స్‌తో కూడిన డ్యూయల్ కెమెరాను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అదనంగా మరో 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా మరిన్ని ఫీచర్లతో పాటు స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటికి సంబంధించిన వివరాలను కంపెనీ త్వరలోనే ప్రకటించబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

Also Read: Google Pixel 9A మొబైల్‌పై రూ.28 వేల బోనస్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Oneplus Turbo 6Oneplus Turbo 6VOneplus TurboOneplus Turbo NewsOneplus Turbo 6 Release Date

Trending News