English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Iran Drone City Video: ఇరాన్ పర్వత కొండల్లోని ఉన్న డ్రోన్ సిటీ ఇదే.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

Iran Drone City Video: ఇరాన్ పర్వత కొండల్లోని ఉన్న డ్రోన్ సిటీ ఇదే.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

Iran Drone City Video: ఇరాన్‌లోని పర్వతాల లోపల భూగర్భంలో నిర్మించిన డ్రోన్ సిటీకి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో లాకెట్ లాంచర్లకు డ్రోన్లు అమర్చబడి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 3, 2026, 04:34 PM IST

Trending Photos

Bigg Boss Beauty: బిగ్ బాస్ ఇంట్లో జరిగేది అదే.. వాళ్లందరికీ చాలా పొగరు.. కీలక విషయాలు బయటపెట్టిన స్రవంతి చొక్కారపు..
5
Bigg Boss Telugu
Bigg Boss Beauty: బిగ్ బాస్ ఇంట్లో జరిగేది అదే.. వాళ్లందరికీ చాలా పొగరు.. కీలక విషయాలు బయటపెట్టిన స్రవంతి చొక్కారపు..
Holi 2026: హోలీ పండగవేళ మందుబాబులకు బిగ్ ట్విస్ట్.. 2 రోజుల పాటు లిక్కర్ షాపులు బంద్.. ఎక్కడంటే..?
6
Holi 2026
Holi 2026: హోలీ పండగవేళ మందుబాబులకు బిగ్ ట్విస్ట్.. 2 రోజుల పాటు లిక్కర్ షాపులు బంద్.. ఎక్కడంటే..?
School Holiday: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. రాష్ట్రంలో హోలీ సెలవుపై క్లారిటీ..రేపే స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు!
6
Holi Telangana 2026
School Holiday: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. రాష్ట్రంలో హోలీ సెలవుపై క్లారిటీ..రేపే స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు!
BSNL Holi Offer 2026: BSNL యూజర్లకు హోలీ బంపర్ ఆఫర్.. చౌకైన ధరకే 164 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్!
5
BSNL Holi Offer 2026
BSNL Holi Offer 2026: BSNL యూజర్లకు హోలీ బంపర్ ఆఫర్.. చౌకైన ధరకే 164 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్!
Iran Drone City Video: ఇరాన్ పర్వత కొండల్లోని ఉన్న డ్రోన్ సిటీ ఇదే.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

Iran Drone City Video Watch: మధ్య ప్రాచుర్యంలో ఉద్రుక్తతలు పెరుగుతున్న వేళ.. ఇరాన్ తన సైనిక శక్తిని ప్రపంచానికి చూపించేలా ఒక సంచలన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో వదిలింది. భూమికి వందల అడుగుల లోతులో ఉన్న రహస్య సొరంగాల్లో వరుసగా పేర్చిన ఆధ్యాధునిక ద్రోన్లకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. సాధారణంగా ఇరాన్ అంటేనే అద్భుతమైన టెక్నాలజీతో కూడిన డ్రోన్లకు ప్రసిద్ధి.. అయితే, ఇప్పుడు ఇరాన్ యుద్ధాన్ని కొనసాగించేందుకు డ్రోన్ల తయారీని ముమ్మరం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ డ్రోన్లకు సంబంధించిన పూర్తి వీడియో చూస్తూ సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇరాన్ అధికారిక వార్త సంస్థ విడుదల చేసిన వివరాల ప్రకారం.. పర్వతాల లోపల నిర్మించిన సుదీర్ఘమైన కాంక్రీట్ సొరంగాల్లో వందలాది డ్రోన్లను సిద్ధంగా ఉంచినట్లు.. వీటిల్లో ప్రధానంగా అద్భుతమైన టెక్నాలజీ తో కూడిన సాహెద్ 136 వంటి కామికేజ్ డ్రోన్లను ప్రదర్శించడం వీడియోలో చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ డ్రోన్లన్నీ ప్రత్యేకమైన లాకెట్ లాంచర్లపై అమర్చి ఉండడంతో పాటు.. ఎప్పుడైనా ప్రయోగించడానికి వీలుగా ఉంచినట్లు కూడా ఈ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది. సొరంగాల గోడలపై ఇరాన్ జెండాలతో పాటు దేశ ఆధ్యాత్మికమైన నేతల  ఫోటోలు కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి.

ఇజ్రాయిల్ అమెరికా వంటి దేశాలతో ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొన్న ఈ సమయంలో ఇరాన్ ఈ వీడియో విడుదల చేయడం ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. తమ ఆయుధ సంపత్తిపై శత్రువులు దాడి చేయకుండా ఉండేందుకే ఈ పటిష్టమైన భూగర్భ స్థావరాలను నిర్మించినట్లు ఇరాన్ కు సంబంధించిన కొంతమంది అధికారులు తెలిపినట్లు సమాచారం. ఈ సొరంగాలు బాంబు దాడులను కూడా ఎంతో సులభంగా తట్టుకోగలుగుతాయి. 

Read more: Monkey Video: అద్భుతం.. రెప్పపాటులో వ్యక్తిని రోడ్డు ప్రమాదం నుంచి కాపాడిన వానరం.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

గత కొద్ది రోజులుగా ఇరాన్ డ్రోన్లతో పాటు క్షిపణులతో పచ్చిమాసియాలోని పలు ప్రాంతాలపై దిమ్మ తిరిగే దాడులు జరుపుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ విధంగానే తమ వద్ద అనేక సంఖ్యలో ఇటువంటి డ్రోన్లు, ప్రత్యేకమైన క్షిపణులు కూడా ఉన్నాయని.. ఏ క్షణమైనా శత్రువుల స్థావరాలపై విరుచుకు పడగలమని ఇరాన్ పరోక్షంగా ఈ వీడియో ద్వారా హెచ్చరిస్తోంది. అయితే ఈ వీడియో విడుదల చేసిన కొద్ది క్షణాల్లోనే మిలియన్ల కొద్ది వ్యూస్ సొంతం చేసుకుంది. అలాగే ఈ వీడియో ఎప్పుడు తీశారన్న దానిపై కూడా సరైన స్పష్టత లేదు. ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో భూగర్భంలో ఉన్న డ్రోన్ సిటీ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

Read more: Monkey Video: అద్భుతం.. రెప్పపాటులో వ్యక్తిని రోడ్డు ప్రమాదం నుంచి కాపాడిన వానరం.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Iran DroneIran Drone CityIran Drone City NewsIran Drone City Viral Video

Trending News