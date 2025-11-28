English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Vivo S50: మార్కెట్‌లో Vivo S50 సిరీస్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ ఫోన్‌ మాములు లేదు భయ్యా!

Vivo S50: మార్కెట్‌లో Vivo S50 సిరీస్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ ఫోన్‌ మాములు లేదు భయ్యా!

Vivo S50 Pro Mini Price: మార్కెట్‌లో Vivo S50 సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ విడుదల కాబోతున్నాయి. దీనిని కంపెనీ రెండు మోడల్స్‌లో లాంచ్‌ చేయబోతోంది. అయితే, ఈ మొబైల్స్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 28, 2025, 03:55 PM IST

Vivo S50: మార్కెట్‌లో Vivo S50 సిరీస్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ ఫోన్‌ మాములు లేదు భయ్యా!

Vivo S50 Pro Mini Price In India: ప్రముఖ చైనీస్‌ కంపెనీ వీవో (Vivo) నుంచి మార్కెట్‌లోకి మోస్ట్‌ పవర్‌ఫుల్‌ మొబైల్ సిరీస్‌ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో  అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ ముందుగా చైనాలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ Vivo S50, S50 Pro Mini పేర్లతో లాంచ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, విడుదలకు ముందే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన వివరాలు లీక్‌ అయ్యాయి. ఈ లీక్‌ అయిన ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Vivo S50 సిరీస్‌ అద్భుతమైన డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఇటీవల గీక్‌బెంచ్ జాబితాలో కూడా కనిపించాయి. దీనిని కంపెనీ మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ ఫీచర్స్‌, ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్ చేయబోతోంది. ఈ సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కి సంబంధించిన సైడ్ ప్రొఫైల్ ఫోటోస్‌ కూడా ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఏరోస్పేస్-గ్రేడ్ మెటల్ ఫ్రేమ్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్‌ వెనక భాగం చూడడానికి అచ్చం ఐఫోన్‌ లాగే కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ Vivo S50 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ Geekbenchకి సంబంధించిన జాబితాలో కూడా కనిపించింది. ఇది మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ Snapdragon 8s Gen 3 చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 16 జిబి ర్యామ్‌తో విడుదల కాబోతోంది. అలాగే Android 16 అవుట్-ఆఫ్-ది-బాక్స్‌ ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది. అలాగే దీనిని కంపెనీ V2582A మోడల్‌ నెంబర్‌తో చైనాలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్ల లీక్‌ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఇది 3C సర్టిఫికేషన్‌లో కూడా ఇప్పటికే గుర్తించారు. అంతేకాకుండా  90W ఫాస్ట్ ఛార్జర్‌ సపోర్ట్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది UFS 4.1 స్టోరేజ్‌లో లాంచ్‌ కానుంది. 

ఈ Vivo S50 మొబైల్ మోస్ట్‌ పవర్‌ఫుల్ 6.59-అంగుళాల OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 1.5K రిజల్యూషన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్ట్‌తో విడుదల కాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ టెలిఫోటో లెన్స్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.  అంతేకాకుండా మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX882 పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో సెన్సార్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ సిరీస్‌ను డిసెంబర్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు సమాచారం. అలాగే అతి త్వరలోనే కంపెనీ అధికారక ప్రకటన కూడా చేయబోతోంది. 

