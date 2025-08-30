Vivo T4 Pro 5G Price Features: వివో టీ4 ప్రో నేటి నుంచి భారతదేశంలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ Vivo ఫోన్ 6500mAh బ్యాటరీ, 12GB RAM వంటి అనేక శక్తివంతమైన లక్షణాలతో వస్తుంది. దీనికి ముందు కంపెనీ ఈ సిరీస్లో భారతదేశంలో అనేక ఫోన్లను విడుదల చేసింది. వీటిలో Vivo T4, Vivo T4 లైట్, Vivo T4X ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ మొదటి అమ్మకంలో, కంపెనీ దాని కొనుగోలుపై అనేక ఆఫర్లను అందిస్తోంది.
Vivo T4 Pro 5Gపై ఆఫర్
ఈ ఫోన్ మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో వస్తుంది. 8 GB RAM + 128 GB, 8 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 256 GB వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 27,999. మిగతా రెండు వేరియంట్ల ధరలు వరుసగా రూ. 29,999, రూ. 31,999. మీరు మొదటి సేల్లో ఫోన్ను కొనుగోలు చేస్తే, మీకు రూ. 3,000 తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్, రూ. 3,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ను వివో అధికారిక స్టోర్లు, ఫ్లిప్కార్ట్ నుండి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. నైట్రో బ్లూ, బ్లేజ్ గోల్డ్ లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
వివో T4 ప్రో ఫీచర్లు
ఈ Vivo ఫోన్ 6.77-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది. దీని డిస్ప్లే 120 Hz అధిక రిఫ్రెష్ రేట్, 1500 nits గరిష్ట బ్రైట్నెస్ వంటి ఫీచర్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్లో Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ప్రాసెసర్ ఉంది. దీనితో మీరు 12 GB ర్యామ్, 256 GB వరకు అంతర్గత నిల్వను పొందుతారు. మీరు ఫోన్ నిల్వను విస్తరించవచ్చు.
|వివో T4 ప్రో
|లక్షణాలు
|డిస్ప్లే
|6.77 అంగుళాలు, 120Hz, AMOLED
|ప్రాసెసర్
|క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్4
|బ్యాటరీ
|6500mAh, 90W
|స్టోరోజ్
|12 జీబీ ర్యామ్, 256 జీబీ
|కెమెరా
|50MP + 50MP, 32MP
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్
|ఆండ్రాయిడ్ 15, ఫన్టచ్
ఈ ఫోన్ శక్తివంతమైన 6,500mAh బ్యాటరీ, 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, IP68, IP69 రేటింగ్ వంటి ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్లో ఇన్-డిస్ ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా ఫన్టచ్ ఓఎస్ ఉన్నాయి. అలాగే ఈ ఫోన్లో అనేక AI ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ వివో ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50 MP మెయిన్ కెమెరా.. 50 MP పెరిస్కోప్ కెమెరా అందుబాటులో ఉంటుంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 32 MP కెమెరా అందించబడింది.
