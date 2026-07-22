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6500mAh బ్యాటరీతో Vivo T5 Lite 44W 5G సేల్ షురూ.. ఆఫర్లతో రూ.20 వేల లోపే!

Vivo T5 Lite 5g: భారత మార్కెట్‌లోకి Vivo T5 Lite 44W 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదలైంది. దీనికి సంబంధించిన మొదటి సేల్‌ ప్రారంభమైంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే భారీ చీప్‌ ధరకే పొందవచ్చు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 22, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:10 PM IST
6500mAh బ్యాటరీతో Vivo T5 Lite 44W 5G సేల్ షురూ.. ఆఫర్లతో రూ.20 వేల లోపే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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6500mAh బ్యాటరీతో Vivo T5 Lite 44W 5G సేల్ షురూ.. ఆఫర్లతో రూ.20 వేల లోపే!
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