/6500mAh బ్యాటరీతో Vivo T5 Lite 44W 5G సేల్ షురూ.. ఆఫర్లతో రూ.20 వేల లోపే!

Vivo T5 Lite 5g Price: ప్రముఖ ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ Vivo భారత మార్కెట్లో సరికొత్త బడ్జెట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ Vivo T5 Lite 44W 5G విక్రయాలను ఈ రోజు అధికారికంగా ప్రారంభించింది.. అత్యంత అద్భుతమైన డిజైన్తో పాటు 6500mAh భారీ బ్యాటరీతో 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, అద్భుతమైన AI ఫీచర్లతో ఈ ఫోన్ భారత వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకర్శిస్తోంది. అయితే, ఈ మొదటి సేల్లో లభిస్తున్న ఆఫర్స్ ఏంటో? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ధర, బ్యాంక్ ఆఫర్లు..
భారత మార్కెట్లో Vivo T5 Lite 44W 5G స్మార్ట్ఫోన్ మూడు విభిన్న స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 4GB ర్యామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్తో రూ.19,999కే లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా 6GB ర్యామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్తో రూ.22,999కే లభిస్తోంది. ఇక చివరి వేరియంట్ 6GB ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రూ.25,999కే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, వీటిని మొదటి సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.
స్పెషల్ ఆఫర్స్..
మొదటి సేల్ ఆఫర్లలో భాగంగా Axis Bank, HDFC బ్యాంక్తో పాటు SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులపై రూ.1,500 తక్షణ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ధర (Effective Price) రూ.18,499కే అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ ఫోన్ను ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart)తో పాటు వివో అధికారిక వెబ్సైట్, ఆఫ్లైన్ రీటైల్ స్టోర్లలో కొనుగోలు చేయవచ్చని కంపెనీ తెలిపింది.. అంతేకాకుండా, 3 నెలల నో-కాస్ట్ EMI సౌకర్యం కూడా అందుబాటులో ఉంది.
డిస్ప్లే వివరాలు..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.74 అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 1200 nits పీక్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఐ ప్రొటక్షన్ కోసం TÜV Rheinland సర్టిఫికేషన్ కూడా లభించడం విశేషం.. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 (MediaTek Dimensity 6300) చిప్సెట్తో శక్తివంతమైన పనితీరును అందిస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది.. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆధారిత Origin OS 6.0 పై రన్ అవుతుంది.. ఇందులో AI క్రియేషన్, AI క్యాప్షన్తో పాటు ప్రైవేట్ స్పేస్ వంటి స్మార్ట్ AI ఫీచర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి.
కెమెరా, బ్యాటరీ వివరాలు..
వెనుక వైపు 50MP ప్రధాన కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 0.8MP సెకండరీ కెమెరా డ్యూయల్ సెటప్ కూడా లభిస్తోంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 5MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు. నైట్ మోడ్, పోర్ట్రెయిట్ మోడ్ వంటి వివిధ కెమెరా ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో ఎంతో శక్తివంతమైన 6500mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది.. ఇది 44W FlashCharge సపోర్ట్తో వేగంగా ఛార్జ్ అవుతుందని కంపెనీ తెలిపింది..
ఈ ఫోన్ వేవ్ బ్లూ (Wave Blue)తో పాటు ట్విలైట్ షాడో (Twilight Shadow) రంగులలో అందుబాటులో వచ్చింది. సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కనర్తో పాటు IP65 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్, SGS, మిలిటరీ-గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీ (Military-Grade Durability) సర్టిఫికేషన్ కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కనెక్టివిటీ కోసం బ్లూటూత్ 5.4, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్తో పాటు USB టైప్-సి పోర్ట్ను అందించారు. ఫోన్ మందం 8.39 mm కాగా.. బరువు 209 గ్రాములే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది..
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